En toen was je dood

Een crisis is een veel gebruikt moment om te zien hoe zinvol je leven is. Als er iets vreselijks gebeurt, een plotselinge dood, je baan kwijt of het eind van je relatie, dan ben je ineens op jezelf aangewezen en ... dan is er niks. Er is geen jezelf. Je succes, je geld en al je cynische praatjes vullen dat gat in je ziel niet. Je leven heeft ineens geen zin meer. Nou, dat was al zo, maar de lawaaistem die doodsbang is minderwaardig te zijn en daarom wanhopig indruk wil maken, overschreeuwde gemakkelijk de stem die rustig bleef herhalen dat er iets niet deugde in je leven. Nu is er een doodse stilte zodat die fluisterstem keihard klinkt.

Misschien is het beter deze crisis niet af te wachten en met nadenken over jezelf en het leven (= spiritualiteit) eerder te beginnen, op een zelf uitgekozen moment. Van tevoren nadenken kan net het verschil uitmaken van veel huilen/verdriet hebben/verwerken en van slag raken/bitter worden/een depressie krijgen.

Vóór de crisis is een slimmer moment om te zien hoe zinvol je leven is. Dit weekend gebeurt er iets afschuwelijks en volgende week woensdag staan enkele bekenden rond je doodskist. Gaat er iemand iets zeggen en wat zou je graag willen horen dat er gezegd wordt? Gaat iemand een verplichte toespraak houden? Over je immer correcte meningen, je koninklijke lintje en dat je altijd zo keurig netjes was? En zo de waarheid omzeilend: je stuk gevroren relatie, je handig in elkaar geflanste baan en je veilige maar oppervlakkige en oersaaie leventje.

Of staat er iemand naast je kist die eerlijk spreekt, uit het hart? Over dat je een aanwezige en enthousiaste ouder was, een trouwe vriend en een gepassioneerde collega. Dat je relatie een troost was, je huis een thuis en je leven een inspirerend voorbeeld. En dat je op al deze vlakken risico's nam. En dat er tot ieders verbazing ineens een onbekend iemand naar voren komt en vertelt over hoe jij in stilte mensen in nood hielp.

De zin van het leven is de zin die jij aan jouw leven geeft. Als je er geen zin aan geeft komt er op je grafsteen te staan wat op veel grafstenen zou moeten staan: Zinloos geleefd.

Televisiemaker François de Waal is op zoek naar no-nonsense spiritualiteit.