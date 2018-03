En geweld neemt toe

Het geweld in Afghanistan is nu heviger dan ooit het geval is geweest sinds de NAVO in 2002 in het land actief werd. Dat zegt de Amerikaanse generaal David McKiernan, de commandant van alle NAVO-troepen in Afghanistan. „Dit jaar is er meer geweld dan vorig jaar, en toen was het meer dan het jaar daarvoor. Dat gaat dus niet de goede kant op. De opstandelingen zijn buitengewoon taai.”

In het ommuurde en zwaar bewaakte hoofdkwartier van de NAVO in de Afghaanse hoofdstad Kabul gaf McKiernan, die zo’n honderd dagen in functie is, gisteren zijn kijk op de oorlog in Afghanistan in een gesprek met een groepje van vijf journalisten uit verschillende landen.

„Mensen vragen me soms: is dit een oorlog? Ik vind dat een vreemde vraag. Onze mannen en vrouwen in uniform, die wij gevraagd hebben om een gevaarlijke missie te vervullen en zo nodig strijd te leveren, hebben heus het gevoel dat ze een oorlog voeren. En dit ís ook een oorlog, we zijn bezig een guerrilla te bedwingen.”

McKiernan zegt dat hij ervan overtuigd is dat de Talibaan de strijd niet zullen winnen. „En elke Afghaan die ik spreek is het met me eens. Want de overgrote meerderheid van de mensen hier wil absoluut niet dat de Talibaan terugkomen. Maar ik erken dat de Afghaanse bevolking gefrustreerd is. Ze verliezen hun geduld met de internatonale gemeenschap én met hun eigen regering. Ze willen dat hun situatie nu eindelijk eens verbetert – en dat begrijp ik. De Afghanen zijn het waard dat we voor hen vechten.”

Maar met alleen militaire middelen is de strijd niet te winnen, zegt McKiernan. „Er moet een politieke oplossing voor dit land komen. En om dat te bereiken moeten we niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ons ook richten op economische ontwikkeling en op goed bestuur.

„Ik zie wel vooruitgang in dit land, maar het is heel ongelijkmatig verdeeld. Er zijn gebieden waar de veiligheid beter wordt. Er zijn gebieden waar het bestuur goed is, ook al gaat dat nog niet heel diep. En er zijn delen van het land waar het economisch wat beter gaat. Maar bijna nergens zie je op al die drie terreinen verbetering, terwijl dat wel noodzakelijk is.”

Regelmatig krijgen de internationale troepen felle kritiek wegens de burgerdoden die nogal eens vallen bij de militaire operaties. Zo zijn bij een recente Amerikaanse luchtaanval bij de westelijke stad Shindand volgens de VN negentig doden gevallen. Ondergraven de internationale troepen zo hun eigen missie niet?

McKiernan erkent dat de steeds opspelende kwestie van de burgerdoden zijn missie ernstig kan ondermijnen. „Maar als je een vijand hebt die zich mengt onder de burgerbevolking, die geen uniform draagt, die burgers opzettelijk gebruikt om zijn militaire doelen te bereiken, dan komt er helaas een moment dat er burgerslachtoffers vallen. Door de schuld van de opstandelingen, door fouten van ISAF of door het Afghaanse leger.

„Dat is tragisch. Want die mensen zijn geen strijders, maar slachtoffers van de tragedie die een oorlog altijd is. Ik besef heel goed dat zulke gevallen onze missie geen goed doen. Human Rights Watch heeft net een rapport uitgebracht waarin staat dat de grootste aantallen burgerdoden worden veroorzaakt door de Talibaan. Maar, zegt het ook, op den duur zal dat de legitimiteit van de internationale missie niet helpen. En dat is zo.”

Eerder deze week kondigde president Bush aan dat hij 4.500 extra Amerikaanse militairen naar Afghanistan zal sturen. Zouden de leiders van andere NAVO-landen zijn voorbeeld moeten volgen? Moeten landen die eerder hebben aangekondigd hun troepen over een jaar of twee terug te trekken, zoals Nederland en Canada, hun beslissing herzien?

„We voeren deze missie met overgave uit. Maar we hebben onvoldoende middelen. Het is aan politici om te beslissen of ze meer troepen sturen of hun militairen terugtrekken, en niet aan mij. Maar als soldaat zeg ik: de internationale gemeenschap moet deze missie volhouden zolang als nodig is. Ik zou me zeker niet vastleggen op een willekeurig jaar voor het afronden van de operatie.

„Het is erg belangrijk dat leger en politie van Afghanistan verder worden uitgebreid. We doen steeds meer samen met het Afghaanse leger – en in 68 procent van die gezamenlijke operaties hebben de Afghanen de leiding. Dat gaat dus wél de goede kant op. De doelstelling is het Afghaanse leger uit te breiden tot 122.000 actieve militairen. „Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Historisch gezien duren guerrilla-oorlogen lang; gemiddeld kost het veertien jaar voor ze bedwongen zijn.”

