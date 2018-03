Eindelijk akkoord in Zimbabwe

Oppositieleider Morgan Tsvangirai en president Robert Mugabe hebben gisteren een akkoord bereikt over het delen van de macht in Zimbabwe. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, die bemiddelde in het conflict-Zimbabwe, gisteren bekendgemaakt.

Mbeki gaf geen details prijs van het akkoord, maar liet weten dat beide partijen het akkoord maandag ondertekenen tijdens een officiële ceremonie. Dan zal de eenheidsregering worden aangekondigd, aldus Mbeki. De Zuid-Afrikaanse president is sinds maandag in Zimbabwe om te proberen de onderhandelingen over de machtsdeling uit een impasse te halen. Grootste struikelblok was de vraag wie de meeste macht krijgt in de eenheidsregering. Tsvangirai eiste dat hij premier zou worden met uitvoerende macht en het akkoord suggereert dat hij die gekregen heeft.

Eerder werd al bekend dat beide partijen overeen zijn gekomen dat Mugabe president blijft en de macht over het leger houdt. Voor de verkiezingen hadden de Zimbabweaanse generaals al later weten nooit te zullen dienen onder Tsvangirai.

De partij van Mugabe, ZANU-PF, en de MDC van oppositieleider Tsvangirai probeerden al maanden een oplossing te vinden voor de politieke crisis in het land. Beide partijen claimden de overwinning bij de presidentsverkiezingen. In maart won Tsvangirai de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, maar hij behaalde geen absolute meerderheid. Hij trok zich voor de tweede ronde terug wegens intimidatie en geweld tegen zijn aanhangers. Mugabe bleef als enige kandidaat over en ‘won’ de tweede ronde, maar de economie staat er zó slecht voor – in juli was de inflatie 2,2 miljoen procent – dat hij toch in gesprek ging met Tsvangirai.

Waarnemers zijn sceptisch over de kans van slagen van de eenheidsregering. Er heerst diep wantrouwen tussen beide partijen. Mugabe noemde Tsvangirai altijd „het schoothondje van het Westen” en zwoer dat zolang hij leeft Tsvangirai nooit het Statehouse, het ‘Witte Huis’, van Zimbabwe, zal betreden. Dat lijkt nu toch te gaan gebeuren.