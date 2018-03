Eigentijdse muziek waarvan te genieten valt

klassiek

KCO o.l.v. Markus Stenz:Horizon 1 ****

Het eigen cd-label RCO Live geeft het Koninklijk Concertgebouworkest de mogelijkheid om ook opnames uit te brengen die een grote platenmaatschappij misschien niet snel zou kiezen. Op Horizon 1 staan live-opnames van wereldpremières die het orkest in 2007 speelde.

Dat is niet alleen het bewijs dat het orkest de nieuwe muziek wel degelijk serieus neemt (ondanks aangekondigde vermindering op dit gebied), maar ook dat juist die nieuwste muziek het verdient om nog eens te worden teruggehoord.

Niet dat het hier om ‘moeilijke’ muziek gaat: Moritz Eggerts Number 9 VI: A Bigger Splash is bijvoorbeeld een feestelijke, ongegeneerd oeverloze parade van stijlen. Colin Matthews’ Turning Point draait om de dramatische overgang van bezeten hectiek naar mysterieus geladen verstilling, in een aangename, gloedvolle klank.

In het al even sfeervolle LIED van Theo Verbey schittert KCO-trombonist Jörgen van Rijen. Ondanks wat felle uithalen en gegrom in zijn instrument blijft het een wat braaf stuk, dicht bij de traditie.

Dirigent Markus Stenz doet zijn werk uitstekend, maar KCO-chef Mariss Jansons had dit toch ook wel zelf gekund?