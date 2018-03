Eerste winst voor wielrenner Barry

ROLLA, 12 sept. Michael Barry heeft gisteren in de Ronde van Missouri zijn eerste seizoenszege binnengehaald. De wielrenner soleerde in de vierde etappe naar de ritwinst. De Amerikaan Christian Vandevelde behield in aankomstplaats Rolla de leiderstrui. Barry had al drie jaar geen zege meer behaald in het profpeloton. Hij reed gisteren met nog 15 kilometer te gaan weg bij zijn Amerikaanse medevluchter Jeff Louder. Uiteindelijk finishte de Duitser Eric Baumann als tweede.