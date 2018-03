Een ziel zo zwart als olie

There Will Be Blood

De onlangs overleden filmcriticus Manny Farber is vooral beroemd door één stuk: White Elephant Art vs. Termite Art. Hij maakt daarin een origineel en invloedrijk onderscheid tussen twee soorten filmmakers (regisseurs én acteurs): degenen die altijd uit zijn op het scheppen van Het Grote Meesterwerk, de ‘witte olifanten’, en de ‘termieten’, die helemaal niet bezig zijn met grote kunst, laat staan meesterwerken, maar obsessief een hoekje van hun particuliere wereld leegvreten. Voor de ‘meesterwerkenkunst’ van Antonioni, Truffaut en Griffith had Farber weinig waardering, zijn hart ging uit naar de „termieten-lintworm-schimmel-moskunst” van onder anderen Laurel en Hardy en Howard Hawks.

Een Witte Olifant van reusachtige proporties in het afgelopen filmjaar was There Will Be Blood van Paul Thomas Anderson: de film over de Amerikaanse oliebaron Daniel Plainview (Daniel Day Lewis die voor de rol een Oscar kreeg) in het eerste kwart van de vorige eeuw. In de film zit werkelijk geen shot dat niet uitroept: Let op! Belangrijk! Meesterwerk!

Daniel Day Lewis’ zwaar aangezette acteerwerk is vervolgens een Witte Olifant binnen deze Witte Olifant van een film. Dat begint al bij zijn merkwaardige accent, dat de hele film door afleidt. In het laatste kwart van There Will Be Blood is de acteur de parodie op zichzelf voorbij. Nog zo’n Witte Olifant is de muziek van Jonny Greenwood, gitarist van de band Radiohead: conventionele ideeën, onconventioneel geïnstrumenteerd.

Vermoeiend, al die Witte Olifanten bij elkaar.

Visueel valt er minder af te dingen op There Will Be Blood. De beelden zijn schitterend gecomponeerd en gefotografeerd. Het contrast tussen de duisternis onder de grond, met het zwart van de dikke, stroperige olie, en het ongenadige, felle licht van de prairie, is adembenemend. In een beeldessay van vijftien minuten op de dvd is te zien hoe dicht Anderson bij historische foto’s en filmopnamen is gebleven.

Dat maakt het extra merkwaardig dat de film toch zo’n gezochte indruk geeft. There Will Be Blood wordt nergens een eenheid, maar blijft steken in een losse opeenvolging van scènes – stijloefeningen voor een acteur.

Anderson haakt aan bij de mythe van de western. Maar bij hem gaat het niet om het koloniseren van het land, maar om de kolonisatie van wat onder de grond zit.

De ziel van Daniel Plainview is zo zwart als olie. Oplichting en uitbuiting zijn onlosmakelijk verbonden met het in ontwikkeling brengen van het Amerikaanse westen. Religie (predikant Eli Sunday) en kapitaal (Plainview) gaan zowel een strijd als een monsterverbond aan. Daarnaast zijn er veel freudiaanse suggesties van onverwerkt familieleed bij de monsterlijke olieboer. Maar het blijven schema’s, schetsen en aanzetten. Anderson houdt het klein en wil tegelijk groots zijn. Dat werkt niet.