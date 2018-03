een weekeinde vol sport

Ronde van Spanje, Eurosport, zat 16.30 uur

Morgen is de koninginnerit in de Ronde van Spanje. Alberto Contador moet hier laten zien dat hij de Vuelta kan winnen. De aankomst ligt op de top van de Angliru op 1.580 meter.

Eredivisie voetbal, Ned 1, zon 19.00 uur

Na een week zonder voetbal in de eredivisie, mogen de clubs deze week weer in actie komen. Kunnen Ajax, Feyenoord en AZ hun eerste punten binnenhalen? Feyenoord speelt zaterdag tegen Volendam, AZ tegen ADO en Ajax tegen Roda.

Paralympische Spelen, Ned 2, vrij 19.25 uur, zat 19.00 uur en zon 19.15 uur

Vannacht was de tijdrit handcycling bij de vrouwen en vanmorgen vroeg de laatste twee zeilraces met Thierry Schmitter. Morgen komt Annette Roozen in actie op de 100 meter en zondag is de wegwedstrijd handcycling bij de mannen. Bekijk alle hoogtepunten van de Paralympische Spelen in het dagelijkse programma NOS Paralympische Spelen.