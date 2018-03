Een vleugje fatale attractie

Terug naar Brideshead, allemaal gaan ze terug naar Brideshead. Evelyn Waugh in zijn boek uit 1945. De Engelse televisieserie uit 1981 in elf afleveringen. En nu, in 2008, keerde een Britse cineast op zijn beurt terug naar Brideshead, voor een film van 133 minuten.

Het is een vreemde film. Hij profiteert volop van het Engelse landschap en de vooroorlogse Engelse excentriciteit, maar wat hij nou aan zijn publiek kwijt wil…

De tv-serie deed dat toch anders? Of was die ook een prentenboek voor preutse romantici? Het was destijds een must om hem te volgen. Herinner ik me. Ik volgde hem ook. Maar hoezo? Ik weet het niet meer.

Ik ga terug naar Brideshead. Ik ook.

Brideshead Revisited vertelt, per roman, per serie, per film, telkens weer het verhaal van de botsing tussen de kracht van de liefde en de macht van het katholieke geloof.

Waar wordt naar teruggekeerd?

Naar een plek. Brideshead is een landgoed. De Britse officier Charles Ryder wordt er ingekwartierd. Het moment is 1944, de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

Naar een tijd. Brideshead is een verleden. Ryders geheugen voert hem mee naar de jaren twintig en dertig, toen hij Brideshead goed kende. Dat is nog maar enkele jaren geleden, maar het is ook een oorlog geleden.

Naar een parallelle wereld. Brideshead omvat het milieu van Britse aristocratie en van sektarisch katholicisme. De atheïst Ryder mocht er even bij, als een frivoliteit, een gril. Een dansende beer. Maar toen hij dacht dat hij kritiek mocht hebben, moest hij weg.

Er wordt teruggekeerd naar gevoel. Gevoel van liefde. Van erotiek. Naar de sensatie van goede manieren, van weelde. Van dubbele agenda’s, van ingehouden conversaties.

De uiteindelijke bestemming van de terugkeer is verdriet. Brideshead is een verloren paradijs, een uitgegroeide hel. Een vagevuur van twijfel: had ik maar…

Waughs roman was er eerst: een sardonische en toch milde schildering van een klasse, een tijd, en van een geloof, dat vooral. En toen kwam de televisieserie naar de roman, van regisseur Charles Sturridge en scenarist John Mortimer. De serie werd een legende en overvleugelde het boek. Accenten verschoven drastisch. In het hart van het verhaal belandde de liefde van Charles Ryder en Lord Sebastian Flyte, studenten in Oxford, 1923. De eerste gereserveerd, de ander exuberant. Jonge jongens zien we, dandy’s zijn ze. Ze bewegen zich loom, ravissant, slank.

De rol van buitenstaander Charles Ryder lanceerde de carrière van acteur Jeremy Irons. Minstens zoveel effect sorteerde de serie dankzij de, toen veel bekendere, tv-acteur Anthony Andrews, als de flamboyante Sebastian Flyte.

Zijn Sebastian staart bezopen door het open raam van de kamer van eerstejaars student Charles. Ze wisselen een blik.

Even valt de handeling stil, dan slaat Sebastian dubbel over de vensterbank. Hij geeft over. Zijn plas kots op de vloer van het appartement is een liefdesverklaring, een ejaculatie par excellence. Charles is niet gechoqueerd. Hij is verkocht. En wij, de kijkers, de voyeurs, zijn getuige van een wederzijdse liefde op het eerste gezicht.

De serie maakt er werk van.

Jeremy Irons’ Charles kan zijn ogen niet van Sebastian afhouden, hij volgt hem met een onverholen idolate blik. Anthony Andrews’ Sebastian is meer door de wol geverfd, maar hij ondervindt voor het eerst wat het is om van iemand te houden – het maakt hem opstandig. En weerloos.

Fysiek komt er niet meer in beeld dan dat ze de armen om elkaars schouders slaan. Maar zie hoe Charles naakt uit de badkamer komt, in een, vergeefse, poging om zijn geliefde met seks van de drank af te kunnen houden. Zie Charles’ groeiende wanhoop bij Sebastians zelfdestructie. En besef wat Charles in 1944 beseft: het leven met Sebastian was gepassioneerd en volledig, in een periode dat het echte leven iets van later was. Later, dat is nu. En er is zo vervloekte weinig aan.

De tijd poetst legendes op. Toen ik Brideshead terugzag bleek, en dat was ik glad vergeten, dat Sebastian in aflevering zes al van het toneel verdween. Vanaf deel zeven zien we Charles, na een sprong van een jaar of tien, een verhouding krijgen met Julia, Sebastians zuster. Ze is een mooie figuur, tegendraads en wanhopig, een vrouwelijke versie van Sebastian. Maar ze kan de serie niet dragen. De vertelling wordt langdradig, de dialogen worden zwaar literair. Het katholieke geloof is niet langer een zuigende onderstroom, maar krijgt een hoofdrol die de serie aanvreet.

En nu is er de bioscoopfilm

Brideshead Revisited. Geregisseerd door Julian Jarrold, geschreven door scenaristen Andrew Davies en Jeremy Brock.

Er is geen ontkomen aan een vergelijking met de tv-serie uit 1981. Als dat niet de bedoeling was, waarom werd er dan bijvoorbeeld, van alle Engelse landgoederen, opnieuw gekozen voor Castle Howard in Yorkshire als locatie? Waarom werd er, uit de weelde van Waughs roman, gekozen voor min of meer dezelfde incidenten?

De vergelijking is ontluisterend. Wat is deze film onuitstaanbaar keurig. De homo-nar van het verhaal, Anthony Blanche, was cruciaal voor de serie, maar is uit de film vrijwel verdwenen, inclusief zijn vulgaire maar diepe waarheden over kunst, politiek en mannen die van mannen houden. Vier blote mannenbillen worden in de film niet meer gezien door de jongste zuster, maar door de, meerderjarige, oudste (je vraagt af hoe iemand komt op het verzinnen van deze preutse wijziging). Ja, de film voorziet inderdaad in een kus tussen Charles en Sebastian. Eentje. Mond op mond, een zoentje. Hun liefde wordt neergezet als een vorm van tijdverdrijf voor decadente jongens, tot Charles zijn ware, heteroseksuele, aard volgt. Dan wordt de jongensliefde teruggebracht tot een opstapje naar de verhouding van Charles met zus Julia – doorsnee mannetje-vrouwtje-gefrutsel, wat heteroseks, wederzijds wanbegrip, scheiding. Duizend keer gezien, 999 keer beter.

In de marge speelt zich het drama af waar het de filmmakers wel om ging, en wat hun film tot iets heftigs had kunnen maken, maar wat ze niet hebben doorgezet: Charles bindt de strijdt aan met Lady Marchmain, de moeder van Sebastian en Julia, de hoedster van het katholieke geloof. Emma Thompson speelt haar fenomenaal, haar rol excuseert deze film. In de tv-serie is ze een ijspaleis, in deze film is ze een zinderende rijpe vrouw. Charles slaat barsten in haar zelfverzekerdheid. Zij denkt hem in te kunnen lijven in haar invloedssfeer van gezin en geloof. Maar hij lijft háár in. Hij verstrikt haar in zijn cynisme over haar geloof, maar ook vangt hij haar in hun verleidelijkheid voor de ander. De filmmakers schrokken terug. Het blijft bij een vleugje fatale attractie. Dat is zonde, het verhaal bood alle ruimte en wat had het spannend kunnen worden.

Bij deze verfilming past het oordeel van de flamboyante Anthony Blanche over de risicoloze schilderijen waar Charles een groot en kakkineus publiek mee weet te behagen. „It was charm again, my dear”, zegt Blanche.