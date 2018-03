Een van de leukste stukjes tv

Twintig jaar heb ik gehoopt dat de serie ooit op dvd zou verschijnen. Nu is hij opeens op Youtube: Bob Fosko's in 1988 op de Amsterdamse zender Salto uitgezonden Koken voor alleenstaanden.

In mijn herinnering is dat een van de leukste stukjes televisie ooit. En het weerzien op YouTube valt niet tegen. Balancerend op de grens tussen een echte kookrubriek en een parodie, bereidt Fosko, in hemdsmouwen, evergreens als andijviestamppot en Spaanse omelet, daarbij alles héél erg duidelijk uitleggend.

Uit kleine details komen de eigenaardigheden van het alleenstaandenbestaan naar voren: de scheerbeurt die vanochtend is overgeslagen, de vage vlekken op het hemd, de lege eierdop die achteloos over de schouder wordt geworpen.

Ik kan er na twintig jaar nog steeds erg om lachen, al is de context veranderd. Toen waren voor mij, alleenstaande, boerenkoolstamppot of vegetarische hamburger exotische gerechten die ik nooit zou klaarmaken. Als ik thuis at, dan meestal uit de avondwinkel om de hoek: macaroni met gehakt.

Ik kookte eigenlijk alleen als een vriendin op bezoek kwam – iets met lamsvlees en tomaten. Gelukkig zond God altijd vrouwen die zelf niet konden koken en voor eten geen belangstelling hadden. De keuken van Fosko was een onbereikbaar culinair Walhalla.

De tijden veranderen. Nu eet ik thuis zelfs wel eens andijviestamppot en ik weet zelfs dat Fosko het recept daarvoor eigenlijk heel adequaat weergeeft. Zijn zienderogen favoriete stap in het kookproces is trouwens het slijpen van de messen.

Youtube, Koken voor alleenstaanden