Een papegaai overtreft de Heilige Geest

Gustave Flaubert: Drie vertellingen. (Trois contes).Vertaald door Hans van Pinxteren. L.J. Veen, 151 blz. € 12,50

Gustave Flaubert voelde zich miskend, toen hij in 1875 aan Drie vertellingen begon. Zijn laatste twee boeken, De leerschool der liefde en De verzoeking van de heilige Antonius, waar hij met zijn gebruikelijke perfectionisme op had gezwoegd, waren door de pers verguisd, en het publiek, dat massaal voor zijn debuutroman Madame Bovary was gevallen, had het na Salammbô alweer voor gezien gehouden. Flaubert was een genie, maar de laatste tijd toch vooral in zijn eigen hoofd. Drie vertellingen schreef hij vlot voor zijn doen, in achttien maanden. Het boek werd weliswaar geen bestseller, maar de literatuurcritici ontvingen het als een meesterwerk. Het was het laatste boek dat bij zijn leven verscheen.

De drie verhalen, sterk verschillend in toonaard en onderwerp, weerspiegelen Flauberts uiteenlopende romans. In ‘Een eenvoudig hart’ herkennen we het realisme en het Normandische landschap van Madame Bovary; uit ‘De legende van de heilige Julianus de gastvrije’ blijkt Flauberts fascinatie voor hagiografie en het bovennatuurlijke, zoals uit De verzoeking van de heilige Antonius; en het exotisme van ‘Herodias’ brengt Salammbô in herinnering. Van deze drie intrigerende verhalen wordt ‘Een eenvoudig hart’ het hoogst aangeslagen; sommige commentatoren stellen het zelfs op één lijn met Madame Bovary.

Félicité is een dienstbode die nooit onderwijs genoot. Ze is haar hele leven trouw aan mevrouw Aubain, die in het Normandische dorp Pont-l’Evêque woont. Na een ongelukkige liefdesgeschiedenis is Félicité ongetrouwd gebleven, en ze richt al haar affectie op haar jonge neef Victor en op de twee kinderen van haar mevrouw, Paul en Virginie. (Over die laatste twee namen heeft Flaubert waarschijnlijk niet lang nagedacht; de roman Paul et Virginie van Bernardin de Saint-Pierre figureerde ook al in Madame Bovary). Wanneer Paul daar de leeftijd voor heeft, vertrekt hij naar een pensionaat in Caen, en Victor monstert aan voor de grote vaart, tot ongerustheid van zijn tante. In Havana slaat het noodlot toe: Victor overlijdt aan de gele koorts. Nu heeft Félicité alleen Virginie nog over, maar haar gezondheid gaat hard achteruit en uiteindelijk sterft ook zij. Heel even zijn de afstandelijke mevrouw Aubain en haar dienstbode verenigd in hun verdriet om het meisje. Iedere dag bezoekt Félicité het kerkhof. De jaren verstrijken.

Dan krijgt Félicité een afgedankte papegaai, Loulou, waar ze al snel dol op is. Het beest is uit Zuid-Amerika afkomstig en doet haar daardoor denken aan Victor. ‘Zij voerden hele gesprekken, waarbij hij tot vervelens toe zijn repertoire van drie zinnen afdraaide, terwijl zij antwoorden gaf met al even weinig samenhang, maar waarin zij haar hart uitstortte. In haar vereenzaamd bestaan was Loulou bijna een zoon, een minnaar voor haar. Hij klauterde langs haar vingers, knabbelde op haar lippen, klauwde zich vast aan haar halsdoek [...]’ Maar ook Loulou legt het loodje, waarna ze hem laat opzetten. Wanneer ze in haar kamertje zit te bidden, kijkt ze vaak naar de vogel, en het valt haar in dat men de Heilige Geest, in plaats van als een duif, eigenlijk beter als een papegaai had kunnen afbeelden, al was het alleen maar omdat papegaaien kunnen praten. Als mevrouw Aubain sterft, vereenzaamt de doof geworden Félicité. Ten slotte krijgt ze een noodlottige longontsteking: ‘[...] en toen zij haar laatste adem uitblies, dacht zij dat ze in de zich openende hemelen een reusachtige papegaai zag zweven boven haar hoofd.’

Uiteraard is dit korte verhaal geschreven in Flauberts afgewogen stijl, waarmee vertaler Hans van Pinxteren zo vertrouwd is. Let op de leestekens: de puntkomma, waar Flaubert verslaafd aan was, en het uitroepteken, dat het gebruik van de vrije indirecte rede benadrukt: ‘De arme jongen zou dus maandenlang zwalken op zee!’ Maar wat opvalt is de warme, menslievende ondertoon van het verhaal. Dat was te danken aan George Sand, die Flaubert in een brief had opgeroepen zijn deprimerende streven naar objectiviteit te laten varen en wat meer betrokkenheid bij zijn personages te tonen. In dit opzicht verschilt ‘Een eenvoudig hart’ van Madame Bovary dat, stilistisch briljant, vrij afstandelijk blijft. Zouden er lezers zijn die door het lot van Emma Bovary echt ontroerd raken? De koele indruk die de roman wekt, is echter niet het gevolg van Flauberts beroemde streven naar impassibilité – een neutrale verteltoon – maar juist van zijn falen in dit streven, want het is hem niet gelukt zijn dedain ten aanzien van een kleinburgerlijke, pretentieuze vrouw als Emma te verbergen. De verfijnde Flaubertiaanse ironie gaat in Madame Bovary dikwijls ten koste van de hoofdpersoon en zit daardoor de empathie van de lezer in de weg. Flaubert had dus eerst Sands verwijt nodig om te bewijzen dat het objectieve vertelstandpunt wel degelijk werkt, mits consequent uitgevoerd: ‘Een eenvoudig hart’ is zakelijk verteld én ontroerend.

Is dit korte verhaal even onvergetelijk als Madame Bovary? Flaubert reikt in zijn ironische, virtuoze roman tot grotere hoogte dan in zijn gevoelvolle vertelling over ‘un coeur simple’. Emma Bovary, wier dienstbode ook Félicité heette, zou er niet veel aan hebben gevonden: ‘Ik heb een hekel aan alledaagse hoofdpersonen en middelmatige gevoelens, getekend naar de werkelijkheid.’