Een koningin waardig

Joan Baez: Day After Tomorrow ****

Intimus van Bob Dylan, uitgesproken activiste tijdens het Woodstockfestival en al bijna een halve eeuw de peetmoeder van alle gewetensvolle singer-songwriters in de Amerikaanse folkwereld. Op 67-jarige leeftijd heeft Joan Baez, onverminderd beeldschoon en waardig grijs geworden, niet veel meer te bewijzen, behalve dat ze nog altijd in staat is een mooi en betekenisvol album af te leveren.

Als gewoonlijk sinds ze het werk van jonge songschrijvers als Phil Ochs, Bob Dylan en Richard Fariña omarmde, put ze voor Day After Tomorrow rijkelijk uit het werk van anderen, met nadruk op drie songs van Steve Earle, die het album produceerde. In zijn puurheid en ingetogen bespiegeling zou Day After Tomorrow een vrouwelijk equivalent kunnen zijn van de manier waarop Johnny Cash zijn carrière op latere leeftijd een frisse draai gaf met het door Rick Rubin geproduceerde American Recordings.

Wat het meest opvalt is dat de harde randjes aan Baez’ vroeger nogal geëxalteerde stem grotendeels verdwenen zijn. Ze zingt nu ongeveer een octaaf lager, op een berustende toon en met een hartverwarmend timbre.

Earle houdt de instrumentatie simpel en kaal, met niet veel meer dan zijn eigen akoestische gitaar in het als een traditionele folksong opgebouwde Henry Russell’s last words of Baez’ eigen gitaar in het titelnummer van Tom Waits en Kathleen Brennan. Waar Baez de plank volledig missloeg met haar potsierlijke cover van Natalie Merchants Motherland op haar album Dark Chords On A Big Guitar van vijf jaar geleden, verdient ze nu het grootste respect om de schitterende manier waarop ze het roerende Mary van Patti Griffin vertolkt.

De Burt Bacharach-achtige toonwendingen van Elvis Costello’s Scarlet tide kan ze aan. Anders dan de enige misser van deze plaat, het kwezelachtige The lower road van Thea Gilmore, waarin Baez’ oude jubelregister weer even opduikt.

Steve Earle’s I am a wanderer krijgt met zijn sprankelende gitaren en weemoedige zang een tijdloze uitstraling, zoals sommige nummers van Leonard Cohen ook opgenomen konden worden in de canon van songs die op het repertoire van iedere zanger of zangeres met een beetje vocale diepgang passen. Voor Earle’s Jericho Road heeft Baez geen andere begeleiding nodig dan handklappen en een paar brommende mannenstemmen op de achtergrond, tot besluit van een album dat recht doet aan haar koninklijke status in de pop- en folkwereld.

5 november treedt Joan Baez op in Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht.