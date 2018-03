Een deal, nog zonder details, in Zimbabwe

De mededeling dat alle partijen die in Zimbabwe strijden om de macht zijn overeengekomen het land samen te gaan regeren, kwam gisteravond met een opvallende haast. Alsof de wereld het maar beter nu kon weten, voordat de hoofdrolspelers zich alsnog bedachten. En juist die haast wekt wantrouwen bij veel waarnemers in Zimbabwe. Waarom wel een deal, maar geen details?

Haast was er vooral bij de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki. Al zeven jaar ligt hij onder vuur wegens zijn vruchteloze stille diplomatie in Zimbabwe. Gisteren keek hij vrolijker dan ooit in de afgelopen jaren, toen hij aankondigde dat de partijen maandag een akkoord ondertekenen.

Mbeki’s oproep aan het buitenland gisteravond om de Zimbabweaanse regering opnieuw financieel te gaan steunen, kwam volgens diplomaten erg vroeg. „Alles draait om de details en de vraag of de oppositie nu werkelijke macht krijgt of niet meer dan een symbolische rol”, zei een diplomaat van de Europese Unie.

„Deze deal lijkt meer op een capitulatie van oppositiepartij MDC dan van [Mugabes partij] Zanu-PF”, zei activist Lovemore Madhuku die al jaren vecht voor een nieuwe grondwet in Zimbabwe. „Mugabe houdt het leeuwendeel van zijn macht terwijl de uitvoerende macht die Tsvangirai toegeschoven krijgt cosmetisch is.”

Morgan Tsvangirai, winnaar van de eerste verkiezingsronde voor parlement en president in maart, was het meest opgetogen gisteravond. Om negen uur kondigde hij – springend van linker- naar rechtervoet – een overeenkomst aan. Zijn optimisme duidt erop dat hij meer uitvoerende macht heeft gekregen dan Mugabe aan het begin van de onderhandelingen bereid was af te staan. De onderhandelingen liepen steeds stuk omdat Tsvangirai geen werkelijke macht kreeg toegeschoven door Mugabe. Mugabe liet zich eind juni tot president benoemen na een gewelddadige tweede verkiezingsronde waaraan alleen hij meedeed. Mugabe was gisteren de enige die niets van zich liet horen.

Volgens bronnen rond de onderhandelingstafel blijft Mugabe president en staatshoofd van Zimbabwe. Tsvangirai wordt premier en het hoofd van de regering, samen met twee vicepremiers, ieder lid van een van de twee facties die tot nu toe de oppositie aanvoerden. Tsvangirai en Mugabe zouden samen de bevoegdheid krijgen om ministers te benoemen, Mugabe als hoofd van een nieuwe „raad van staat” en Tsvangirai als hoofd van de ministerraad. De samenwerking is gebaseerd op het Franse regeringsmodel van de zogeheten cohabitation.

Volgens het akkoord moet binnen achttien maanden een nieuwe grondwet worden opgesteld. Uiterlijk negentig dagen later moeten verkiezingen plaatsvinden.

Onduidelijkheid bestaat nog steeds over de vraag wie precies de controle heeft over het veiligheidsapparaat – leger en politie – dat de afgelopen maanden namens Mugabe de strafcampagne aanvoerde tegen de kiezers van Tsvangirai. Volgens bronnen rond de onderhandelingen blijft Mugabe hoofd van de Nationale Veiligheidsraad en houdt hij de controle over het leger. Tsvangirai zou wel zitting mogen nemen in die raad. Hij zou ook de controle krijgen over de politie en de gevreesde geheime dienst die volgens het akkoord nu opgaat in het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De legergeneraals hebben herhaaldelijk laten weten nooit onder Tsvangirai te zullen dienen. „Waarschijnlijk is de afspraak dat de generaals zich nu even koest houden, en met de oppositie afrekenen als ze zich echt in de verdrukking voelen”, zei vanochtend een analist die betrokken is bij de democratisering van Zimbabwe.

Mugabe leek gistermiddag geenszins van plan zijn macht te delen met de MDC, ondanks de druk van zijn Zuid-Afrikaanse collega om dat wel te doen. „President Mbeki is veel positiever dan wij ooit kunnen zijn over de samenwerking tussen goed en kwaad”, zei hij gisteren op een bijeenkomst van traditionele leiders in de zuidelijke stad Bulawayo. „Zanu-PF en MDC samen is als het samengaan van water en vuur.”

Dat Mugabe nu kennelijk toch heeft ingestemd met zo’n samenwerking heeft veel te maken met de economie – en dus zijn patronagenetwerk. De economie lijdt nu onder een officiële inflatie van 11 miljoen procent en kan alleen met buitenlandse hulp worden gered.

Mugabe vormde eind jaren tachtig al eens een coalitie, met zijn grote rivaal Joshua Nkomo. In die regering verzwolg Mugabe zijn rivaal, die door zijn achterban werd beschuldigd van verraad. De achterban van Tsvangirai kent dit scenario. Een aantal partijleden reageerde om die reden vanochtend heel wat lauwer op het goede nieuws van gisteravond. Voor hen tellen de details meer dan de deal.