Echte Britse dirigent Handley overleden

AMSTERDAM. De Britse dirigent Vernon Handley is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Wales. Handley was een kampioen van de Britse muziek, door voor hem op de eerste plaats kwam. Handley, een leerling van dirigent Sir Adrian Boult, maakte meer dan 150 opnamen, meer dan negentig daarvan met muziek van Britse componisten, zoals Bax, Elgar en Vaughan Williams. Robert Simpson droeg zijn Tiende symfonie aan hem op. Handley werkte met tal van Britse orkesten. Ook in ons land dirigeerde hij, zoals in 1997 The Dream of Gerontius van Elgar bij het Radio Filharmonisch Orkest.