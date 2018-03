Berlijn

De wildernis lokt: schreeuwende vogels, dansende indianen, brutale en kleurrijke maskers. De jungle is, volgens de etnoloog Claude Levi-Strauss, net „een opeenhoping van groene zwellingen’’. Maar zodra men erin binnendringt „lijkt deze verwarde massa op een monumentaal universum’’. En het daagt de geciviliseerde maatschappij uit. Een grootse tentoonstelling in Berlijn gaat die uitdaging aan. Schilderijen, objecten en beelden uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oceanië bevestigen het cliché van bonte overdaad, maar ze laten ook de hardheid van de tropen zien, zoals op de Maleisische video Dürre. Foto-impressies van Andreas Gursky en Thomas Struth tonen merkwaardige landschappen die we als toeristen al meenden te kennen.

Die Tropen - Ansichten von der Mitte der Weltkugel: t/m 5 jan in de Martin-Gropius-Bau, Niederkirchenerstr. 110, Berlijn. Inl 0049-30254860 en www.gropiusbau.de.

München

München bestaat 850 jaar. Dat wordt natuurlijk gevierd. Met, onder andere, een ongewone expositie in het Haus der Kunst. Voor de tentoonstelling Brillantfeuerwerk mocht gastcurator Udo Kittelman door duizenden kunstwerken woelen die anders in bedrijven een verborgen leven leiden. Wat hij uitkoos is een potpourri vol contrasten geworden. Bustelli’s porseleinen commedia dell’arte-beeldjes staan naast representatieve mega-schilderijen, zoals Andy Warhols meer dan vier meter hoge stadsportret The Images of Munich City.

T/m 11 jan in het Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, München. Info: 0049-89211270 en www.hausderkunst.de.

En verder

Altstadtherbst muziek, theater en dans met het Nuevo Ballet Espanol, t/m 28 sept Düsseldorf: www.altstadtherbst.de; Literaturfest, schrijvers, acteurs en musici interpreteren teksten over het thema revolte, t/m 28 sept in Hannover: www.hannover.de