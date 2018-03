Dit is het evangelie volgens Paul

De Jezusfilm van Paul Verhoeven zal er nooit komen. „In de eerste plaats is er de angst dat ze me overhoop schieten. We praten over Amerika, nietwaar?” Verhoeven oogt vermoeid. Hij is in Amsterdam om zijn boek Jezus van Nazaret te presenteren. De eerste reacties vallen niet mee.

Onlangs belandde de flaptekst van de uitgever via persbureau Reuters op de Amerikaanse roddelsite Drudge Report. Verhoeven beweert dat Jezus de zoon is van de Romeinse soldaat Pantera, die Maria verkrachtte! „Alle nuances eruit, grote woede onder Amerikaanse gelovigen,” zegt Verhoeven. „De katholieke leider Bill Donahue vond dat ik mij maar moest beperken tot de benen van Sharon Stone.” In Nederland zal dat niet anders gaan, vreest hij. „Ik lees zo’n reactie van Antoine Bodar: schandelijk, niets nieuws, saai boek, laat hij een film maken, blij dat ik het hele boek niet hoef te lezen.”

Toen Paul Verhoeven in 1985 de oceaan overstak om zijn geluk te beproeven in Hollywood, had hij één lijvig theologisch boek bij zich: Jezus, portret van een levende van de theoloog Edward Schillebeeckx. Hij wilde research doen voor een biopic over de historische Jezus. Na vijftien jaar studie besloot hij in 2000 dat het een boek werd, geen film. „Anders dan een film biedt een boek ruimte aan ‘misschien’, ‘het lijkt erop’ en ‘volgens mij’.”

Neem de bewering dat Maria werd verkracht door een Romeinse soldaat. Verhoeven werpt het als optie op, en dat zal weinig theologen schokken. Vijandige Joodse bronnen die teruggaan op de eerste eeuw noemen Jezus geringschattend Jeshua-ben-Pantera, en ook het Nieuwe Testament suggereert dat er iets wringt in zijn afkomst. Maar verfilmt hij dat, dan zie je de woedende christenen al voor de bioscopen betogen. Verhoeven schetst in zijn boek een mogelijk begin van zijn Jezusfilm, met een brandende stad rond het jaar nul, een woud van gekruisigde Joodse opstandelingen en een jonge Maria die wordt verkracht.

Een echte Verhoeven, maar hij struikelde ook over dramaturgische problemen. Om Jezus’ leven te verfilmen, moest de filmmaker iets doen met zijn gelijkenissen. Verhoeven: ‘Die vind ik heel belangrijk. Maar laat ik Jezus acht parabels vertellen dan wordt het een hoorspel, en bij visualiseren ontbreekt de context.”

In 2000 belde Verhoeven zijn biograaf Rob van Scheers met de vraag of hij aan een Jezusboek wilde meewerken. Het begon met 15 uur monologen, groeide uit tot een bijbelstudie met bronnenlijst en noten. Jezus van Nazaret is een deconstructie van het Nieuwe Testament, een goed beargumenteerde bijdrage aan de speurtocht naar de historische Jezus die generaties verlichte theologen al sinds de 18de eeuw ondernemen. Wel poneert Verhoeven zijn visie stelliger dan een theoloog zou durven: het evangelie volgens Paul.

Verhoevens Jezus is sereen noch vreedzaam. Het is een wonderman en prediker die grommend en snuivend demonen uitdrijft, een iconoclast die de heersende klasse uitdaagt en vogelvrij door Israël trekt, verborgen in de woestijn of ondergedoken in safe houses. Jezus is een timmerman die opklimt tot voorman, een zondaar die drinkt, schranst en hoereert. Hij komt tot inkeer en laat zich dopen door Johannes, die aan de Jordaan in kamelenharen mantel het eind der tijden predikt. Onder zijn invloed richt Jezus een ravage aan in de tempel van Jeruzalem, het centrum van het joodse geloof. Wanneer hij zelf gaat dopen – een vorm van plagiaat, aldus Verhoeven – en eigen volgelingen werft, leidt dat tot een breuk in de doperbeweging.

Over Jezus zijn bibliotheken vol geschreven. Wat voegt u toe?

„Ik heb zo’n duizend boeken gelezen, maar ik geloof dat niemand ooit heeft beweerd dat de discipelen niet bij Jezus waren in zijn laatste week. Dat hij in zijn eentje in een safe house net buiten Jeruzalem zat om contact te maken met militante groepen voor een gewapende opstand. Met twaalf discipelen kan je het Romeinse imperium niet omverwerpen, nietwaar?”

Uw Jezus is een apocalyptische boeteprediker: ondergang is nabij, bekeert u.

„Niet apocalyptisch in de zin van doem en ondergang. Ik denk dat hij dacht in termen van de opheffing van het bestaande orde in Palestina en vernieuwing voor de mensen die hem volgden. Jezus geloofde eerst dat het Koninkrijk Gods nabij was, daarna dat het zich voltrok. Maar zijn boodschap is hoopvol, in de joodse profetische traditie van Joël, Ezechiël, Jesaja, die voorspellen dat de dag komt dat de blinden zien, de doven horen, de lammeren in de weide dartelen.”

Uw Jezus past zijn verhaal steeds aan als zijn verwachtingen niet uitkomen. Als filmscenario zijn de evangelies te prefereren boven uw verhaal.

„Nou, ik vind ze nogal primitief, mijn versie is dramaturgisch veel complexer. De evangelies zijn één doorlopende spanningsboog naar die kruisiging. Alles culmineert in die ene, laatste week in Jeruzalem die nooit echt plaatshad. Jezus verbleef drie maanden in Jeruzalem, van september tot december, lang voor zijn dood, om het Koninkrijk Gods te prediken. De animositeit tegen hem nam toe door heftige uitspraken tegen de traditie en de priesterkaste. En het volk vroeg zich na drie maanden af waar zijn koninkrijk toch bleef. Het eindigde in een vlucht, vanaf toen was Jezus een voortvluchtige rebel.”

U vergelijkt Jezus met Che Guevara

„Beide predikten een utopie, het Koninkrijk Gods en het marxisme. Beiden zijn opgepakt en zonder proces geëxecuteerd door respectievelijk het Romeinse en Amerikaanse imperialisten die rust wilden in hun achtertuin. Net als Che schuwde Jezus aan het eind van zijn leven de wapens niet. ‘Verkoop je mantels en koop een zwaard’, zegt hij. Bij zijn arrestatie is er flink gevochten. De evangelisten probeerden dat gegeven glad te strijken door Jezus te laten zeggen: ‘stop dat zwaard meteen in de schede terug’, en een afgehakt oor terug te laten groeien. Daar geloof ik niks van. Niemand ontsnapte, en de volgende dag is Jezus met zijn mederebellen gekruisigd.”

Het probleem is dat je met even goede argumenten tot een totaal andere verhaal kan vertellen.

„Er komt geen wiskunde aan te pas bij theologie. Niks is waar, alles is waar, alles valt te bewijzen. Maar ik heb niet zomaar wat rond geshopt in de bijbel.”

Wie was de ideale Jezus geweest voor uw film?

„De jonge Max von Sydow. Hij speelde in de The Exorcist, ook een beetje een Jezusrol. Mijn Jezus is een stevige, gespierde kerel, hij was tenslotte timmerman. Laten we Brat Pitt nemen, al krijg je wel dat cliché van de Arische Jezus met blauwe ogen. Met zwart haar en bruine contactlenzen dan. En Carice van Houten misschien als Maria Magdalena?”

Paul Verhoeven (i.s.m. Rob van Scheers): Jezus van Nazaret. Een realistisch portret. Meulenhoff, 272 blz. €19,90