Denk de hekken even weg

„Slopen dat ding!” Dat is wat wethouder Marnix Norder (PvdA) in eerste instantie dacht over de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout.

Maar nu wil Norder, verantwoordelijk voor monumenten, het gebouw toch voor de stad behouden. Het is voor het eerst dat de gemeente zich uitspreekt over wat met het gebouw moet gebeuren. De ambassade krijgt op zijn vroegst in 2012 een nieuw onderkomen in Wassenaar. Na de verhuizing komt het gebouw waar de ambassade nu gevestigd is in handen van de gemeente.

Vooral sinds de terreuraanslagen van 11 september 2001 wordt de ambassade zwaar beveiligd. Er zijn palen die moeten voorkomen dat auto’s op het gebouw inrijden, daarachter staan hoge hekken en achter de onderste ramen bevinden zich tralies. Bovendien zijn er rond het gebouw altijd meerdere agenten aanwezig. Veel Hagenaars associëren de ambassade daarom met een soort gevangenis, weet ook Norder. „Dat is een drama voor de stad.”

Norder heeft een een historische studie naar het gebouw laten uitvoeren. Het werd tussen 1956 en 1959 gebouwd naar een ontwerp van de beroemde Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer (1902-1981). Norder: Ze gingen niet voor rotzooi.”

Maar volgens Wijnand Galema, één van de opstellers van het advies, werd Breuer mede gekozen omdat hij tóch al in Nederland werkte, aan een van zijn bekendste ontwerpen: de Bijenkorf in Rotterdam. Breuer, die docent was bij het Bauhaus, geniet verder veel bekendheid vanwege zijn stalenbuizenstoel, vernoemd naar kunstenaar Wassily Kandinsky. Galema stelt dat het ambassadegebouw van grote architectonische waarde is.

De Amerikaanse architectuurhistoricus Jane Loeffler, die onderzoek deed naar de architectuur van Amerikaanse ambassades, sluit zich daar maandag bij aan. Tijdens een lezing op een bijeenkomst over de toekomst van de Amerikaanse ambassade in het Haagse kunst- en architectuurcentrum Stroom, afgelopen maandag, liet ze zien dat veel Amerikaanse ambassades uit de jaren vijftig transparant en modernistisch werden vormgegeven, als uitdrukking van de Amerikaanse openheid en vrijheid. Maar Breuers ontwerp riep in Den Haag juist veel weerstand op omdat het te gesloten en te massaal zou zijn.

Norder denkt dat over zijn plan om de ambassade te behouden „veel discussie” zal ontstaan in de stad. Zelfs bij gemeente zijn er veel voorstanders van sloop, weet de wethouder. Maar de discussie durft hij graag aan. Het gebouw past naar zijn mening goed in de omgeving, waar momenteel ook het ministerie van Financiën grondig wordt gerenoveerd. „Kijk, de lijnen van de andere gebouwen lopen mooi door. En qua hoogte kan het ook net.”

Norder vindt dat niet alle gebouwen uit de jaren vijftig en zestig zomaar gesloopt moeten worden, „Anders krijgen we daar later misschien enorme spijt van. Zeker als het een toonaangevend gebouw is van een toonaangevende architect.” Norder denkt dat Breuers ontwerp een goede kans maakt om te worden aangewezen als rijksmonument.

Het gebouw zou al veel vriendelijker ogen als alle beveiliging weg is, meent Norder. En volgens Galema is de schoonheid van het gebouw vooral zichtbaar van binnen. Een nieuwe bestemming als museum ligt dan voor de hand, bijvoorbeeld in combinatie -met een restaurant of hotel, vindt Norder. Het nieuwe Huis van de Democratie zou er volgens de wethouder goed passen.

Jane Loeffler had afgelopen maandag nog een sombere boodschap voor de voorstanders van een nieuwe bestemming van het ambassadegebouw: zij kende geen enkel voorbeeld waar dat eerder was gelukt. In Ottawa waren verregaande plannen om van het oude ambassadegebouw een museum te maken, maar dat ging uiteindelijk toch niet door.

Kijk voor informatie over Marcel Breuer op www.marcelbreuer.org, een site opgezet door de Saint John’s University in de VS. Breurer ontwierp er gebouwen op de campus.