Den Haag: ambassade VS kan museum zijn

De gemeente Den Haag wil de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout voor de stad behouden, bijvoorbeeld door er een museum in te huisvesten. Dat zegt de voor monumenten verantwoordelijke wethouder Marnix Norder (PvdA). Het is voor het eerst dat de gemeente zich uitspreekt over de toekomst van het door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer ontworpen gebouw uit 1959. De ambassade krijgt op zijn vroegst in 2012 een nieuw onderkomen in Wassenaar. Na de verhuizing wordt het gebouw van de gemeente.

Vooral sinds de terreuraanslagen van 11 september 2001 wordt de ambassade zwaar beveiligd. Er is een rij met palen die moeten voorkomen dat auto’s op het gebouw inrijden, daarachter staan hoge hekken en achter de onderste rij ramen bevinden zich tralies. Bovendien zijn er rond het gebouw altijd meerdere agenten aanwezig. Veel Hagenaars associëren de ambassade met een soort gevangenis, weet Norder. „Dat is een drama voor de stad.”

De wethouder dacht in eerste instantie aan slopen. Maar daar is hij anders over gaan denken nadat hij een historische studie naar het gebouw liet uitvoeren. Daaruit bleek onder meer dat de eerste buitenlandse post van de Verenigde Staten in 1782 in Den Haag werd geopend. Het gebouw van Breuer (1902-1981) „staat symbool voor de goede transatlantische band” die er in de jaren ’50 was, zegt Norder. Hij voelt zich daarin gesteund door de keuze voor een beroemde architect.

Al speelde daarbij toeval ook een rol, zegt onderzoeker Wijnand Galema. Volgens hem werd Breuer mede gekozen omdat hij toch al in Nederland werkte aan een van zijn bekendste ontwerpen: de Bijenkorf in Rotterdam. Breuer, die docent was bij het Bauhaus, geniet verder veel bekendheid vanwege zijn stalenbuizenstoel, vernoemd naar kunstenaar Wassily Kandinsky.

Norder denkt dat Breuers ontwerp een goede kans maakt om te worden aangewezen als rijksmonument. Hergebruik als museum ligt voor de hand. Het nieuwe Huis van de Democratie zou er volgens Norder goed passen.