De Woorddwaas is een Somberman

Breyten Breytenbach: Woordvogel. Uit het Engels vertaald door Krijn Peter Hesselink. Podium, 367 blz. € 25,–

Toen Breyten Breytenbach in 2005 met het ‘schrijfboek’ Intieme vreemde kwam, zag hij de gebeurtenissen van 11 september als een uitdaging voor het vak. ‘We mogen wel dankbaar zijn dat deze katalysator onze waarden opschudt, onze gewaarwordingen scherp stelt, onze prioriteiten herschikt, ons herinnert aan onze beperkingen en ons opnieuw bevestigt in de overtuiging dat het woord zich kan uitstrekken om de verschrikkingen en de complexiteiten van de werkelijkheid te weerspiegelen.’

De aanslagen zelf zette hij om in het gedicht New York, 12 september 2001: ‘zal de hand over het papier blijven gaan / zal enig gedicht genoeg gewicht kunnen hebben / om een condensatiespoor achter te laten boven een verlaten landschap / ooit genoeg gezicht om te verheffen tegen de duistere stilte van de dood / wie zal dan vertellen’.

Dit gedicht nam hij later op in De windvanger, een in Zuid-Afrika bekroonde keuze van negentig gedichten uit zijn oeuvre. Daaruit blijkt hoe serieus hij erin was om in woorden vast te leggen wat er was gebeurd. En misschien ben je dat ook wel aan je lezers verplicht, wanneer je in je werk altijd bent uitgegaan van het credo dat kunstwerken de spiegels en instrumenten zijn ‘waarmee het inzicht in de werkelijkheid en het leven kan worden vergroot’, zoals Laurens van Krevelen Breytenbachs literatuuropvatting samenvat in het nawoord bij De windvanger.

Nu de vertaling is uitgekomen van Woordvogel, een soort vervolg op Intieme vreemde, ben je benieuwd of de gewaarwordingen met de jaren inderdaad scherper zijn geworden. Om daarachter te komen, nemen Breytenbach en zijn alter ego Breyten Woorddwaas de lezer mee naar Spanje, Frankrijk, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en naar West-Afrika, waar de dichter-schrijver op het eiland Gorée – vlak voor de kust van Senegal – conferenties en workshops organiseert om de culturele samenwerking in Afrika te bevorderen.

De reisverslagen en ontmoetingen doen er niet echt toe, het is eerder de bedoeling de denkwereld van de twee Breytens inzichtelijker te maken. Woordvogel is geen autobiografie in de klassieke zin; het boek laat ‘slechts de grillige lijn van schrijfdenken’ zien. Dat klinkt vermoeiend en dat is het ook. Want hoe kosmopolitisch de opzet ook is, de postmoderne identiteitsspelletjes doen erg Zuid-Afrikaans aan, op de manier van onder anderen J.M. Coetzee, Etienne van Heerden en André Brink.

De splitsing in twee Breytens heeft tot gevolg dat de meningen nooit aan de schrijver toegeschreven kunnen worden, en ze creëren ook afstand tussen de schrijver en de lezer. Het is een logische keuze voor iemand die de werkelijkheid aan de fictie wil blootstellen en andersom. Maar het merkwaardige is dat deze verzameling van ‘gedenkschriften’ eigenlijk het mooist is wanneer die scheiding geen rol speelt, of er gewoon mag zijn zonder bijgedachten of citaten van derden.

Fraai zijn de passages over Kaapstad, waar verleden en heden door elkaar lopen, waar het niet om de ontmoetingen gaat maar om eigen gedachten, herinneringen en observaties. En waar ondanks het zoeken ‘geen plaats meer is voor Breyten Woorddwaas. En waarom ook? Een tijdlang had ik daar samen met nog een paar marginale, wanhopige burgers wier relevantie bijna was verstreken, georeerd dat wij Afrikaner-Afrikanen waren, als om het overleven te rechtvaardigen van deze berouwvolle bleke zondaars’.

De kritiek op politieke machthebbers is hier weliswaar even sterk aanwezig als in andere delen van het boek, maar er spreekt meer teleurstelling uit. In Gorée wordt bijna droog geobserveerd dat het continent Afrika er slechter aan toe is dan tien jaar geleden en dat de levensverwachting van piloten en leraren vanwege aids hun opleidingskosten niet meer rechtvaardigt.

Die Zuid-Afrikaanse teleurstelling komt misschien nog wel het mooist over het voetlicht in een soort droom over Mandela. In De windvanger schreef Breytenbach nog: ‘Nelson Mandela rekent mij niet / tot zijn vertrouwelingen en trawanten’. Hier in Woordvogel komt Mandela op bezoek. Omdat er buiten een woedende blanke menigte staat, moeten Mandela en Breyten het dak op vluchten. Er heeft een vertrouwelijk gesprek plaats, maar dan wordt het dak te vol en vertrekken ze voordat de boel instort. Dat het boek niet over Afrika gaat, en ook niet over het loslaten ervan, blijkt uit een tweegesprek aan het slot. Woordvogel gaat, zo staat er, over het loslaten van illusies en herinneringen. En daarmee wordt de vraag beantwoord wat er gebeurd is met de schrijver na 11 september. Het beeld is misschien niet scherper geworden, maar vooral veel somberder. En hoe je met die somberheid moet omgaan, wordt duidelijk in het hoogtepunt van Woordvogel, het verhaal ‘16 september’, waarin een man met baard en donker uiterlijk een pompoen koopt omdat hij jarig is. Etend van zijn pompoen zal hij denken aan een ver land met blauwe bergen en witte stranden. Eenmaal thuis gekomen, zet hij de pompoen nog even op het balkon. De pompoen begint plotseling te huilen, waardoor de man zich rot schrikt en de pompoen over de balkonrand kiept. Met spotlights en machinegeweren wordt de man gesommeerd zich niet meer te bewegen.

Het verleden als een geplette pompoen te midden van de harde realiteit. Loslaten, dat doe je niet zomaar ongestraft.

Breyten Breytenbach houdt op 18/9 de openingstoespraak van een driedaags symposium over censuur in Amsterdam. Informatie: 020-5252427 of amsterdamwereldboekenstad.nl