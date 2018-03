Uitdrukkingen zijn beperkt houdbaar. Wie snapt nog dat ‘de Russen zijn gekomen’ betekent dat een vrouw ongesteld is?

‘De rode vlag hangt uit’ stamt uit de tijd dat maandverbanden nog van stof werden gemaakt, na gebruik gewassen werden en aan de lijn te drogen hingen. Kennelijk gingen in de was niet alle vlekken eruit. Sinds het verdwijnen van de rode vlag wordt ongesteldheid, in ieder geval in Engeland, wel de Japanse vlag genoemd. In Frankrijk zeggen ze nog steeds ‘de Engelsen komen’, een verwijzing naar de rode kleur van het Engelse uniform lang geleden. Taal is geschiedenis.

Van uitdrukkingen die nog wel worden gebezigd is de betekenis meestal bijna vergeten. Ongesteld zijn betekent nu alleen nog maar dat je ongesteld bent. Een man zal het nooit zeggen, terwijl Van Dale als eerste betekenis van het woord nog ‘in lichte mate ziek’ geeft: ‘hij is sedert een paar dagen ongesteld’. Maar wel ‘(verouderd)’. Betekenis 2 is ‘(in ’t bijz. van vrouwen) menstruerend’. Dat ‘in ’t bijz.’ is wel merkwaardig: menstruerende mannen bestaan toch niet? Heel vroeger was er jaloezie van mannen op vrouwen wegens hun maandstonde: volgens sommige theorieën zou de besnijdenis van mannen begonnen zijn als imitatie-menstruatie.

Talloos zijn ook de nu bijna vergeten benamingen waarin menstruatie de opluchting over het uitblijven van een zwangerschap uitdrukte. In Peru heet menstruatie ‘het goede nieuws’, in Ierland ‘het rode geluk’, in Rusland ‘vrolijke dagen’. De Duitsers zijn wat directer: ‘Ich habe ein Kind umgebracht’ schijnen ze bij de buren te zeggen.

Tallozer zijn de uitdrukkingen waarin als eufemisme voor het goede of het slechte nieuws de kleur rood wordt genoemd. Er is veel meer dan vlaggen. In Amerika heet het ‘a little ketchup with my steak’, in Engeland ‘mijn biefstuk is rauw’. Uit Finland komt de meest poëtische: vossenbessendagen. Die zou ik wel elke dag willen hebben.

In het Nederlands staat daar prozaïsch ‘de rode bieten zijn overgekookt’ tegenover. Of is dat onaardig tegenover bieten, die toch ook een prachtige kleur hebben, zij het iets te paars voor menstruatiebloed – misschien is de uitdrukking niet door de kleur maar door de naam van de groente tot stand gekomen. In Polen zeiden ze vroeger ‘mijn indianen zijn gekomen’, die net zo min rood zijn als rode bieten maar wel roodhuiden heetten. Taal wint het van kleur.

Ook vrouwen bevolken de uitdrukkingen, vooral tantes, van Tante Rosa tot tantes uit Potsdam, Moskou of Red River. In het Nederlands schijnt ook opoe vaak op bezoek te komen tijdens die dagen van de maand. Die uitdrukking begrijp ik niet. Oma’s menstrueren meestal niet meer. Wat zou de logica achter deze uitdrukking kunnen zijn? Nam zij soms een mandje vossebessen mee?

Net zo raadselachtig zijn de bezoekjes van George of Fred. Wat zouden die jongens ermee te maken hebben? Misschien zijn ze uit op een ‘raspberry dip’ of een lik van de aardbeienjam, benamingen voor seks tijdens de menstruatie, een nog groter taboe dan de menstruatie zelf.

In het Polynesisch, de taal waar het woord uit is geleend, schijnt taboe behalve taboe ook menstruatie te betekenen.