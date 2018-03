De nieuwe iPods van Steve

De nieuwe iPod-oogst is binnen. De Nano 4G is nu langwerpig en een stuk platter . Daarnaast zit er een bewegingssensor in, waarmee je het toestel kunt schudden om de shuffle-stand te activeren. Sony Ericsson bouwde een soortgelijke functie ook al in zijn walkman telefoons.

Steve Jobs – zijn batterij is nog steeds niet leeg – kondigde ook een firmware update voor de iPhone aan, die het acculeven van de smartphone moet verbeteren. Dat is goed nieuws voor iedereen die zich afvroeg wat er behalve wifi, gps en 3G nog meer afgezet kon worden om één dag op een accu te kunnen iPhonen.

Dan liever een iPod Touch, want deze über-iPhone is vernieuwd met een zilverkleurige achterkant . Ook prettig: volumeknoppen aan de zijkant en een speakertje. De Touch moet 36 uur muziek en 6 uur video af kunnen spelen.

Marc Hijink

