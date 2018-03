De kleur van vrijheid Schiedam Zestig jaar geleden werd in Parijs de CoBrA-beweging (Copenhagen, Brussel, Amsterdam) opgericht door Karel Appel, Constant, Corneille, Christian Dotremont, Joseph Noiret en Asger Jorn. De Experimentele Groep in Holland werkte samen met Deense ‘experimentelen’ en Belgische ‘surrealistische-revolutionaire’ groepen. De expositie 60 jaar CoBrA De kleur van vrijheid belicht de relatie tussen particulier en museaal verzamelen. De collectie is ontstaan toen nog maar weinig musea hedendaagse kunst kochten. T/m 30 nov Schiedams Museum, Hoogstraat 112-114. Di-zo 10-17u