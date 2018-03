De heilzame glimlach van een Thaise verpleegster

Het gebedskleedje ligt uitgerold richting Mekka. Laptop, blackberry en Koran decoreren zijn bed, een flatscreen tv staat aan het voeteneind. Wat heeft zakenman Mohammed Sa’ad uit Qatar niet tot zijn beschikking in het Bangkok General Hospital? Alles van thuis heeft hij hier ook, tot en met de dadels en zelfgezette Arabische koffie aan toe. Alleen de familie, die is er niet. Maar dat vindt Sa’ad (46), die wordt behandeld voor keelkanker, helemaal niet erg.

Sa’ad: „Als je in Qatar in het ziekenhuis ligt, komen je familieleden de hele dag langs, je wordt er gek van.” Of de Thaise artsen Sa’ad kunnen genezen weet hij niet, maar de behandeling die hij krijgt van verpleegsters en doktoren is „excellent”, zegt hij. „In de glimlach van een verpleegster zit al de helft van de genezing.”

Het aantal buitenlanders dat zich laat behandelen in Thaise ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 630.000 in 2002 naar 1,5 miljoen in 2007. Het Bumrungrad hospitaal in Bangkok is de grootste aantrekker van buitenlanders, met 350.000 patiënten in 2007, gevolgd door Bangkok stamceltherapie met 278.000. „De meeste buitenlanders weten nu dat de gezondheidszorg in Thailand op topniveau staat”, zegt Agnes Niehof, marketing manager van het Bangkok General. „En je kunt hier niet alleen terecht voor cosmetische ingrepen, de meeste operaties komen voort uit medische noodzaak.”

Niehof – Nederlandse vader, Thaise moeder – legt uit dat haar ziekenhuis drie soorten buitenlanders trekt: mensen die ziek worden op vakantie, patiënten die in het buitenland wonen en mensen die door lange wachtlijsten elders sneller kunnen worden geholpen in Thailand. De laatste groep is het grootste. „Verzekeringsmaatschappijen weten inmiddels ook dat wij 30 tot 40 procent goedkoper werken dan Nederlandse ziekenhuizen en dat tegen een vergelijkbare of betere kwaliteit.”

Niet elke medische ingreep is even voor de hand liggend. Transplantaties van organen komt bijna niet voor.

Het boeddhistische geloof van de Thais staat het afstaan van lichaamsdelen niet toe, donoren zijn daarom zeer schaars. Dit heeft Thaise chirurgen er wel toe aangespoord met alternatieven te komen, zegt Niehof, zoals onder meer kunstharten. „En er wordt veel aandacht besteed aan de stamceltherapie. Je kunt een ziek hart injecteren met stamcellen, waardoor een transplantatie niet meer nodig is.”

De toewijding van de staf, daarover begint elke buitenlandse patiënt in Thaise ziekenhuizen meteen. Harry Blankenzee, een autodealer uit Amsterdam, noemt zijn verblijf in het Bangkok Hospital „het meest prettige dat ik ooit heb gehad in een ziekenhuis”. Blankenzee (63), nu weer terug in Nederland, was met zijn vrouw op vakantie in Thailand toen hij een hartaanval kreeg. „Ik was al hartpatiënt, dus ik kende de Nederlandse ziekenhuizen wel. Maar in Thailand viel ik van de ene verbazing in de andere. Ze beschikken over de beste apparatuur die je je kunt voorstellen. De dokters zijn voortdurend benaderbaar en het verplegend personeel staat dag en nacht voor je klaar. Ik heb het ervaren als een ontzaglijke warme deken.” Toen Blankenzee na enkele weken kon worden gerepatrieerd, moest hij voor verdere behandeling naar het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. „Het verschil was enorm. Daar word je afgeblaft door het personeel. Ze hebben mij een keer een heel weekeinde laten liggen zonder naar me om te kijken.”

Pel Eggebeen, een gepensioneerde kleuterleidster die nu in Spanje woont, beaamt de kwaliteit van de Thaise ziekenhuizen. „Ik ben er naar toe gegaan omdat ik al jaren kamp met een te hoge bloeddruk en te hoog cholesterol. Ze hielpen me daar perfect. Je loopt gewoon naar binnen en na tien minuten zit je al bij een specialist.” Eggebeen (61) zegt dat de behandeling in Thailand veel goedkoper was dan in Nederland. „Als ik verzekeringsmaatschappijen een advies mag geven: vlieg iedereen naar Thailand, de zorg is er beter, goedkoper en je herstelt sneller.” En omdat Eggebeen en haar man „toch in het ziekenhuis” van Bangkok waren en de sfeer er hen zo goed beviel lieten ze allebei „een grote beurt met doorsmeren en olie verversen” uitvoeren. „Je krijgt dan een volledige body check, waarbij ze een hele dag lang alles controleren. En als er iets niet klopt helpen ze je er van af. ”

Chatree Duangnet, algemeen directeur van Bangkok General Hospital spreekt over de staf van artsen en verpleegsters als „ons geheime wapen”. De dienstbare houding is een reflectie van de Thaise aard, zegt Chatree, en daarvan wil hij een ‘exportproduct’ maken. „We gaan ziekenhuizen bouwen in het buitenland, om te beginnen in het Midden-Oosten. Voor Abu Dhabi hebben we nu een concreet plan. En de bedoeling is dat de staf ook grotendeels Thais zal zijn. Ons hospitaal moet een multinational worden.”

Het Bangkok General Hospital kan economisch gezien expanderen omdat het een private, beursgenoteerde onderneming is, evenals het Bumrumgrad ziekenhuis. Het Bangkok General opereert vergelijkbaar met grote ondernemingen in andere sectoren: het streeft naar organische groei en is voortdurend op zoek naar acquisities en participaties. In Thailand beschikt de onderneming nu over zeventien ziekenhuizen; in buurland Cambodja is de groep grootaandeelhouder in één ziekenhuis.

Zijn dat geen botsende belangen, het willen genezen van patiënten en het streven naar boekwinst? Soms wel, erkent Chatree Duangnet. Het op peil houden of opvoeren van de kwaliteit van de dienstverlening kost geld, terwijl een beursgenoteerd bedrijf gericht moet zijn op waardevermeerdering voor aandeelhouders. En daar heeft Chatree’s ziekenhuis een klein probleem: hij kampt met een dalend aantal Thaise patiënten, maar het personeelsbeleid was juist gericht op, zoals de directeur het noemt, „agressieve groei”. Buitenlandse patiënten zijn dus meer dan welkom om de balans aan te vullen. En ze komen: vorig jaar was ruim een derde (36 procent) van de patiënten afkomstig uit het buitenland; in 2004 was dit nog maar 17,8 procent. Japanners en Arabieren vormen de grootste groepen, maar ook uit Nederland krijgt het ziekenhuis in Bangkok veel bezoekers. Vorig jaar lieten 2.000 Nederlanders er zich behandelen.

Beursgenoteerd zijn heeft ook zijn voordelen voor een ziekenhuis, zegt Chatree. „Wij werken hier met het voortdurende besef dat we moeten concurreren. Je moet de kwaliteit hoog houden anders verlies je de slag.”

En de concurrentie op prijs met ziekenhuizen in Europa en de verenigde Staten kunnen de Thai wel aan. Time magazine vergeleek de prijzen (cijfers uit 2006) in de VS van enkele belangrijke medische ingrepen met die in Thailand, Singapore en India.

Een nieuwe hartklep plaatsen bij voorbeeld, kost in de VS rond de 100.000 dollar, in Singapore 13.000 dollar, in Thailand 10.000 en in India 9.000. Dotteren kost 35.000 dollar in de VS, in Singapore en Thailand 13.000 en in India 11.000 dollar.

Voor kapitaalkrachtigen uit industrielanden en mensen met een goede verzekering is dat geen probleem, maar gaat de grote aandacht voor buitenlandse patiënten niet ten koste van de bewoners van Thailand zelf?

Chatree: „Bij ons komen Thai uit de hogere en middenklasse die een particuliere verzekering hebben. In de regeringsziekenhuizen ligt het niveau lager dan bij ons, maar het is nog altijd zeer acceptabel.” De ziekenhuisdirecteur wijst erop dat Thailand niet zo arm is als in het buitenland wel wordt gedacht. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is 8.000 dollar per jaar.

„Er zijn ook arme mensen in Thailand. Zij hebben recht op gezondheidszorg die bijna gratis is. Buitenlanders die hier komen hoeven niet bang te zijn dat de Thai tekort komen.”

En wat vinden de artsen in Nederland van de toenemende stroom patiënten die voor behandeling de grens oversteekt? „We hebben daar geen standpunt over”, zegt Arno Timmermans, bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en huisarts te Almere.

„Wij willen slechts dat mensen de beste zorg krijgen, waar dan ook.” Timmermans stelt vast dat patiënten door de lange wachtlijsten „soms” uitwijken naar ziekenhuizen in het buitenland.

Timmer: „Ik vind in principe dat alle medisch noodzakelijke ingrepen in Nederland zouden moeten plaatshebben, maar dit gebeurt niet. Dat is een constatering, geen mening.” De Nederlandse huisartsen zijn wel gekant tegen de algehele check-ups, zonder medische indicatie (zie inzet), die zij in de meeste gevallen overbodig vinden.

Arno Timmermans ziet ook vaak „communicatieproblemen” als de patiënt terugkomt in Nederland en hier verder moet worden behandeld, omdat niet altijd duidelijk is welke ingreep er in het buitenland is uitgevoerd en welke nazorg is vereist.

Patiënt Harry Blankenzee heeft een andere ervaring.

Blankenzee: „Toen ik het Bangkok General Hospital verliet kreeg ik een uitgebreide map mee met alle nodige medische informatie, in het Engels. Maar de artsen in het Sint Lucas zeiden: ‘Wij hebben onze eigen methodes, we hebben niets te maken met buitenlandse ziekenhuizen.’ En de map raakte zoek.”