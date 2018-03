De goede keuze van Pierre Bokma

Misschien was het de enerverende uitvoering van Romeinse Tragedies die eraan voorafging en die je na zes uur achterliet met alle zintuigen tot het uiterste geprikkeld. Misschien was het de wat plechtige constatering bij een historisch moment aanwezig te zijn. Misschien was het de onverwachte en aandoenlijke aanblik van een verfomfaaide Pierre Bokma, met scheefhangend jasje, alsof ie een knoop te hoog had ingestoken.

Hoe dan ook was het zeer ontroerend om de ene superacteur de andere superacteur lof te zien toewaaien en een persoonlijke onderscheiding te zien overhandigen. Pierre Bokma gaf afgelopen zaterdag op het podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg collega Jacob Derwig de Paul Steenbergen Penning, voor „beste levende acteur”. Dat deed het hem ook: de opluchting dat Bokma een goede keuze maakte en het gevoel dat Derwig het verdiende.

Dit mogen de gloriejaren zijn van Hans Kesting (zie pagina 4 en 5 van dit CS), zeker, maar Derwig geldt al vanaf zijn eerste rollen als een charismatisch talent. Zijn entree bij het grote publiek als jonge Hamlet in 1998 bij de Trust was formidabel, maar ik herinner me vooral zijn Platonov, bij ‘t Barre Land, twee jaar later.

In die rol was hij de vroegtijdig geknakte intellectueel en cynische betweter, virtuoos schakelend tussen gekwetstheid en sarrende hoogmoed. Van dat collectief van leeftijdgenoten was hij degene die de gedeelde spelopvatting, van onthecht acteren, het effectiefst wist toe te passen. Met kleine lachjes en een lichte jubel in zijn stem hield hij zijn spel losjes en laconiek. Ja, mooie acteur.

En die krijgt dan op zijn 39ste de zegen van een collega die hij sinds zijn twaalfde al bewondert. Dat is het sympathieke persoonlijke van deze doorgeefprijs: ver weg van het gekrakeel over jury’s, van klagende verliezers en medegenomineerden apart in een belendende kamer. En wat bijzonder dat de bezitter de onderscheiding jaren mag houden, alvorens tot een bezonken oordeel te komen.

Helaas, zonder gekrakeel en regelmatige uitreiking geen bekendheid. De grote waarde van de penning moet elke keer worden uitgelegd. Plus dat je erbij moet zeggen dat de Albert van Dalsum Ring een vergelijkbaar ereteken is voor beste acteur. (En let op: Paul Steenbergen was weer de tweede bezitter van de uit 1960 stammende Ring).

Extra verwarrend was dat Bokma op gegeven moment Ring én Penning bezat. De Ring gaf hij in 2004 aan Gijs Scholten van Aschat. Na twaalf jaar! En voordat Bokma de Penning kreeg, had Willem Nijholt hem dertien jaar in zijn bezit. Zulke tijdspannes werken mee aan de magie van de eretekens, maar ook aan de onderwaardering.

Daar ligt een taak voor de kritiek. Eigenlijk zou elke recensie van Derwig en Scholten van Aschat een verwijzing moeten bevatten: „Niet de minst belangwekkende rol van de bezitter van de Albert van Dalsum Ring” etc. Elke keer. Opdat het publiek niet vergeet.

Overigens was actrice Halina Reijn maandag bij tv-programma De wereld draait door. Zij had de week ervoor de zegen van de 86-jarige Ellen Vogel gekregen, die haar tot nieuwe ‘Grande Dame’ had benoemd. Daar moeten actrices het mee doen, met elkaars zegen. Tikje schamel. Geen ring, geen penning. Is het niet de hoogste tijd om dat te veranderen en de eretekenverwarring te stoppen?

Eén voor mannen, één voor vrouwen. Omkatten die ring, en vanaf nu doorgeven aan een groot actrice.