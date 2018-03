De gloriejaren van een echte man

‘Soms zie je een acteur die helemaal niet slecht is, naar wie je altijd graag kijkt, maar die dan ineens een enorme sprong maakt, en écht goed wordt. Dat is rond zijn veertigste met Hans Kesting gebeurd,” zegt oud-collega Pierre Bokma.

„Hij is de laatste jaren zo gegroeid, zoveel beter geworden. Hij is tot rust gekomen,” zegt actrice Lineke Rijxman.

Opeens begon het op te vallen: Hans Kesting is na zijn veertigste in zijn gloriejaren beland. Hij is tweemaal genomineerd voor de Louis d’Or, de prijs voor de beste acteur van het toneeljaar, die zondag wordt uitgereikt. Twee nominaties in één seizoen is een unicum in de geschiedenis van de grote toneelprijs. Het geeft aan dat Kesting een goede kans maakt zondag.

En terecht, want Kesting (47) is in zes jaar uitgegroeid tot een van de grootse acteurs van Nederland, die bij Toneelgroep Amsterdam een imposante reeks grote rollen neerzette: de jaloerse Moorse generaal Othello, de wrokkige Griekse generaal Ajax, lichtzinnige rokkenjager Norman in Kruistochten, ballerige vrouwendompteur Petruchio in Het temmen van de feeks. Vanaf 27 september speelt hij de toneelbewerking van Visconti’s film Rocco en zijn broers, gemaakt door regisseur Ivo van Hove.

Voor 2002 was hij natuurlijk ook al goed, zo benadrukken collega’s, maar sinds Othello is er wat veranderd aan Kesting, waardoor die lange reeks grote rollen hem ineens past als een handschoen. In 2002 keerde Kesting terug bij Toneelgroep Amsterdam, na twee jaar zonder succes een carrière als tv-presentator te hebben nagejaagd. Daarna begon zijn zegetocht.

Waaraan heeft Kesting zijn nominaties te danken? Wat doet hij goed? Neem nu zijn sterfscène in Angels in America, die hij met enorme kracht en onverwachtse humor speelt. Hij zoekt geen sympathie voor zijn rol, de ploertige advocaat Cohn. Bewondering of respect is genoeg. Cohn is een politieke mannetjesmaker die zijn homoseksualiteit en zijn aids keihard ontkent, omdat hij niet in die losers-categorieën wil vallen. Maar dat hij aids heeft, laat zich niet ontkennen. Zijn ontluisterende aanblik, in incontinentie luier en met infuus, tracht hij met enige succes te verbloemen met macho-gedrag. Als hij dan toch vreedzaam in de dood wegzakt, terwijl de schim van één van zijn slachtoffers een wiegelied voor hem zingt, schiet hij opeens luid lachend overeind. Ha ha! Gefopt! Voor zo’n sentimenteel verzoenend einde, leent de schurk zich niet. Hij wil tot het einde, dat spoedig hierna volgt, de harde baas blijven: „Wat kan de dood mij brengen dat ik niet al heb meegemaakt? Ik heb geleefd. Leven, dat is het allerergste. Nooit bang zijn, laat niets je de weg versperren”.

De andere nominatie is voor zijn rol

van Antonius in Romeinse tragedies. Ook hier is hij een machtige macho die op briljante wijze de situatie naar zijn hand zet. Maar dit keer is hij meer de held dan de schurk. Hoogtepunt is de beroemde grafrede voor Antonius’ vermoorde vriend Julius Caesar: „Begraven kom ik Caesar, niet hem prijzen.” Kesting draagt het lijk in zijn armen, en legt het voor zich op tafel. Hij gooit zijn tekst en microfoon weg, en gaat voor het spreekgestoelte op de grond zitten: hij houdt geen speech, hij wil gewoon even met het volk praten. Wild, emotioneel, gevaarlijk. Antonius’ oprechte verdriet en woede, en zijn pose van ‘ik ben maar een eenvoudige jongen, geen doortrapte politicus’ verbloemen dat hij een retorisch briljante speech houdt – door Kesting emotioneel maar helder en naturel gebracht – waarmee hij precies bereikt wat hij wil: een volksopstand.

Al zijn successen behaalde hij bij zijn vaste gezelschap, Toneelgroep Amsterdam, en bijna allemaal met artistiek leider Ivo van Hove, de man die Kesting in 2001 opnieuw binnenhaalde. Kesting speelt al twintig jaar voor Toneelgroep Amsterdam. Drie keer is hij weggelopen, en weer teruggekomen; Toneelgroep Amsterdam is Kestings thuis. Hij kwam er vrij snel na de toneelschool, in 1987, toen de groep net was opgericht. Pierre Bokma, die van 1987 tot 2003 bij de groep zat: „Toen hij kwam, was zijn reputatie van de toneelschool hem al vooruit gesneld: interessante acteur, slim, en onweerstaanbaar geestig. En dat bleek hij ook allemaal te zijn. Maar hij had ook een hang naar andere dingen; hij lonkte naar de televisie, hij stortte zich in het uitgaansleven. Hij had altijd een haat-liefdeverhouding met het toneel. Hij was ook moeilijk te plaatsen. En als het niet meteen lukte, raakte hij gefrustreerd.”

Ivo van Hove, die in 1989 voor het eerst met hem werkte: „Hij was een ADHD’er. Het repetitielokaal was te klein. Vol van zijn paniekerige onrust.”

Gerardjan Rijnders, oprichter en tot 2001 artistiek leider van de groep, was degene die Kesting aannam: „Dat rond stuiteren was ook zijn kracht. Zeker voor mijn montagestukken, als Ballet en Count your blessings, stimuleerde ik juist zijn rare associatieve invallen. Ga je gang maar, ik gebruik het graag. Maar terugkijkend heb ik de indruk dat mijn werkwijze om alles open te houden, zijn onzekerheid vergrootte.”

De meesten leggen het omslagpunt

van Kestings carrière bij Othello, maar volgens Rijnders gebeurde het al eerder, bij De Cid in 1999. „Hij moest me spreken voor iets gewichtigs. Hij zou voor me koken. Na het eten kwam het hoge woord eruit: hij wilde Hamlet spelen. Hij was er klaar voor, om die volgende stap te nemen. Daar had hij gelijk in, maar ik had al twee Hamlets gedaan. Dus hebben we voor De Cid gekozen.” In De Cid van Corneille speelde Kesting een jongen met groeistuipen die veel te vroeg tot held wordt uitgeroepen, en onder zijn heldenstatus gebukt gaat. Rijnders: „Dat benadrukten we door hem een bocheltje te geven, hem een beetje krom te laten lopen, en hem een veel te groot zwaard te geven. Zo werd zijn grote lichaam hem tot last, zoal dat gaat bij pubers.”

Toen kwam de televisie. In 2000 nam hij voor de tweede keer ontslag bij Toneelgroep Amsterdam om een tv-show voor de Vara te doen. Na twee jaar, en drie shows zonder succes, was zijn televisiedroom ten einde. Kesting voelde zich niet thuis in die wereld. Volgens Ivo van Hove had Kesting die ervaring nodig om voor eens en voor altijd te beseffen: „Toneel is wat ik het liefste wil, toneel is wat ik het beste kan. Als ik er iets van wil maken, moet ik voortaan serieus en volledig op het toneel storten.”

Thuis bij Toneelgroep Amsterdam was Rijnders inmiddels opgevolgd door Van Hove. Die vertelt: „Na de televisietijd belde hij me op of hij weer bij Toneelgroep Amsterdam kon komen. Hij zei: ‘In het toneel voel ik me wel gerespecteerd.’ Hij wil olympisch toneel spelen, de middelmaat is niet genoeg voor hem. En hij voelt zich het beste thuis in een ensemble. Dus is Toneelgroep Amsterdam de beste plaats voor hem.”

Van Hove zette hem in Othello, meteen een groot succes. Zijn tv-jaren waren vergeten, hier stond iemand volmaakt op zijn plaats, beter dan ooit. Gerardjan Rijnders vindt Othello Kestings mooiste rol: „De Cid was zijn eerste proef. In Othello was hij gerijpter. Dat deed hij zo vanzelfsprekend. Misschien omdat die rol ook zo goed bij zijn eigen karakter past: zo’n grote lobbes, zo’n oprechte jongen die in alle valkuilen trapt die hij tegenkomt, met zo’n houding van: wat overkomt mij nu weer?”

Waarom steekt Kesting zo ver uit boven zo veel andere acteurs? Als Kesting opkomt, dan gebeurt er iets. Dat komt in de eerste plaats door zijn imposante, gespierde lijf. Daar staat een machtige man. En ter relativering van dat lijf staat er een gemoedelijke, olijke kop op, met krullende lippen. Vroeger stond hij krommer, met hangende schouders. Ivo van Hove: „Toen was hij meer het leptosome type.” De spieren komen van de sportschool, waar Kesting vier keer per week traint. Ooit is hij daarmee gestopt, toen hij genoeg zelfvertrouwen had opgebouwd. Maar sinds hij op een boot in de Gay Parade meevoer, en iemand vanaf de kant riep: „Hé bolle, je moet je buik inhouden,” is hij toch weer teruggekeerd bij de sportschool.

Rijnders: „Als het noodlot toeslaat, moet ook dat onverwoestbare lijf eraan geloven. Daar zit tragiek in.”

Bokma: „Dat lijf is een blok beton, maar het heeft ook gratie.”

Dan is er die prachtige donkere stem, die gezag uitstraalt, en die woorden zo duidelijk en precies plaatsen. Zoals in Ajax. Na de proloog waarin een koor zich mompelend door de tekst heen sloeg, klonk ineens Kestings stem uit een rond huisje op het toneel. De zaal ontwaakte. Ah! Hans Kesting spreekt. Hadewych Minis, sinds drie jaar Kestings collega: „Hij heeft zijn stem en lijf volmaakt onder controle. Hij kan er veel meer mee dan alleen machtige reuzen spelen. Hij kan ook zacht en kwetsbaar zijn. Als Antonius sterft hij bijvoorbeeld als een klein jongetje.”

Maar met het bezit van zo’n lijf en stem

, waar iedereen graag naar kijkt en luistert, ben je er nog niet. Toneelspelen, zeker zoals Kesting het doet, is hard werken. Ivo van Hove: „ Hij heeft inmiddels een geweldig vakmanschap opgebouwd. Hij komt bij de repetities beslagen ten ijs. Hij kent zijn tekst, hij weet wat er staat, en waarom. Hij hecht belang aan tekstanalyse, zijn taalgevoeligheid is groot. Hij zorgt er altijd voor dat hij tot het einde van de zin doorspreekt. Op repetities gaat hij nooit op voorhand in discussie. Hij gaat het eerst uitproberen op de vloer. Zo ontdekt hij of het werkt, of niet.”

Halina Reijn, sinds vijf jaar bij de groep: „Hij is altijd helemaal eerlijk, ook als hij het waardeloos vindt wat je doet. Dat is wel eens schrikken voor sommigen. Maar ik vind het heel aangenaam. Het spelen benadert hij vanuit het intellect, heel nuchter.

Nuchter is hij zeker, zegt Rijnders: „Toneel is een vak voor hem, geen godsdienst.” Of, zoals een andere collega, Hadewych Minis, het zegt: „Hans kan zich volledig laten gaan, en heeft tegelijk veel zelfrelativering. Hij is een aardse acteur, geen zwever. Hij houdt zijn rollen altijd dicht bij zichzelf. Wat niet wil zeggen dat hij altijd dezelfde rol speelt. Hij is alleen maar beter en beter geworden. Je ziet hem elke avond enorm genieten op het toneel, wat ik niet van alle collega’s kan zeggen. Hij ademt theater, hij voedt zich met spelen. Hij kan van het ene op het andere moment in zijn rol stappen. Hij heeft geen uren concentratie en afzondering nodig voor hij opgaat. Hij kan grappen maken in de coulissen, en het volgend moment oplopen, langzaam zijn vrouw wurgen, en vervolgens hoogst dramatisch sterven.”

Kesting is op zijn best in hevig fysiek spel – niet toevallig ook de specialiteit van Ivo van Hove – met veel gewelds- en liefdescènes waarin hij zijn grote lichaam optimaal kan benutten. Halina Reijn speelt met hem Het temmen van de feeks, waarin hij haar avond aan avond moet mishandelen. Reijn: „Ja, we houden allebei van fysiek spel, maar hij weet precies wat hij doet. Als het echt zou zijn, was ik allang overleden. Hij is een Echte Man,de Russell Crowe van Nederland. Dat zie je niet vaak. Ik vind hem heel aantrekkelijk, met zijn tatoeages. Eigenlijk is hij mijn droomman.”

Van Hove: „Hans weet perfect hoe je psychologie fysiek kan vertalen. Hij speelt heel intens, hij geeft veel meer dan je vraagt.”

Kesting is even intens als schaamteloos, zeggen de collega’s. Halina Reijn: „Repetities zijn gênante vertoningen. Maar hij kent geen enkele schaamte, ook niet als het gaat om bloot lopen. Daarom voel ik me bij hem altijd veilig. Exhibitionistisch? Nee hoor, hij kleedt zichzelf gewoon makkelijk uit. Als iemand mij vraagt mijn kleren uit te trekken, denk ik: okee, waarom niet. Dat heeft hij ook.”

Kesting is niet alleen op toneel een geboren leider. Verschillende collega’s wijzen Kesting zonder meer aan als aanvoerder van de spelersgroep, zeker sinds Pierre Bokma in 2003 vertrok. Halina Reijn: „Hij is de hoofdaap op onze apenrots. En zorgzaam voor de groep.”

Hadwych Minis: „Als je naar de dokter moet, dan onthoudt hij dat, en hij vraagt na afloop hoe het gegaan is.”

Van Hove ziet het anders: „Nee, hij is zeker niet de leider, zo zit de groep niet in elkaar. Het is geen hiërarchisch ensemble; de een keer neemt Halina Reijn het voortouw, of Fedja van Huêt, en dan is hij het weer.”

Hij is misschien niet altijd de aanvoerder, maar zeker de gangmaker in de groep. Zijn collega’s roemen allen zijn humor. Rijnders: „Hij kan echt vuurwerk zijn. Snel, geestig, associatief.”

Halina Reijn: „We zijn nu bezig met Rocco en zijn broers, en dat gaat best strak. De regieassistent roept door een microfoon wat we gaan doen: ‘Over vijf minuten vanaf bladzijde 40’. Dat regime geeft hij lucht door die microfoon te pakken en ons te entertainen. Toen hij vorige week naar Madonna was geweest, heeft hij de volgende ochtend haar hele repertoire voor ons gezongen. Nee, hij houdt niet snel op.”

Ook op tournee, in de bus, vermaakt hij graag de anderen. Pierre Bokma: „Als hij goed op stoot is, kun je je echt een liesbreuk lachen.” Lineke Rijxman, sinds 2003 weg bij de groep: „Vroeger deed hij het altijd samen met Pierre Bokma. Liedjes, sketches, plaatjes aanvragen, imitaties.”

Bokma: „Die optredens zijn tot op zekere hoogte legendarisch, ja.” Rijxman: „Als ze loos gingen, kon de busrit niet lang genoeg duren.”

En nu? Hadewych Minis: „Lang niet altijd, hoor. Hij kan ook met zijn capuchon over zijn hoofd zitten zwijgen op de achterbank. Ook daarmee is hij dan heel aanwezig; aanwezig in zijn stilte.”

De gangmaker uit de bus wil

op het podium ook wel eens naar buiten komen. Rijnders: „Hij weet dat hij grappig is, daar maakt hij wel eens misbruik van. Dat noemen wij schmieren.”

Bokma: „Als hij vroeger niet helemaal uit zijn rol kwam, ging hij de draak ermee steken. En als een rol genoeg ruimte biedt om zijn komisch talent tentoon te spreiden, dan kan hij dat nog steeds niet laten. De komedie Kruistochten was wat betreft op het kantelpunt. In het begin briljant, maar later in de tournee ging hij met het stuk aan de haal, zoals hij dat soms deed in zijn ambivalente periode.”

Ivo van Hove herkent dit niet, hij wijst erop dat Kesting voor Kruistochten een nominatie voor de Louis d’Or kreeg. Maar hij erkent wel: „Zijn grootste zwakte is dat hij zich snel verveelt. Als hij een rol goed kent, en hij is al een tijd op tournee, kan hij wel eens een avondje gaan klieren.”

Vooral vroeger, benadrukken zijn collega’s. Naarmate zijn statuur groeit, valt hij minder frequent terug op zijn clownsrol. Pierre Bokma: „Zijn verantwoordelijkheid is gegroeid. Hij moet niet alleen de voorstelling dragen, en er voor de andere spelers zijn; hij heeft als leider ook een voorbeeldfunctie voor de jongere spelers. ”

Lineke Rijxman: „Hij is ouder en ernstiger, hij neemt de tijd om na te denken over wat hij wel en niet wil. Hij is ook veranderd nadat zijn ouders en zijn schoonzus zijn gestorven. Hij is zijn eigen geluk belangrijker gaan vinden. Hij is gaan samenwonen met zijn vriend en is heel gelukkig in die verhouding. De rust, de wijsheid, en de levenservaring is in hem bezonken, en dat zie je op het toneel.”