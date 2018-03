De dwaaltocht van een juffer

Lisette Lewin: De verloren savanne. Nijgh & Van Ditmar, 446 blz. € 19,90

Via zijlijnen, omwegen en dwaalsporen is Lisette Lewin (1939) nu al decennia bezig om als schrijfster tot een kern – haar eigen kern – door te dringen, maar op de een of andere manier raakt ze daar steeds verder vandaan. In haar nieuwste roman De verloren Savanne lijkt duidelijk te worden waarom: wie te dicht bij de kern komt, raakt alles kwijt en verliest ten slotte zichzelf.

In al het werk van Lisette Lewin, zowel haar non-fictie (zoals Het clandestiene boek 1940-1945) als in haar verhalen en romans draait het om haar joodse identiteit, het antisemitisme van voor tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het bepalen van haar plaats in een vijandige wereld.

Ik was in 1989 verrukt van haar romandebuut Voor bijna alles bang geweest waarin het in de oorlog ondergedoken joodse meisje Emma Morgenblatt haar aangrijpende familiegeschiedenis (moeder vermoord in Auschwitz, vader hertrouwd met een antisemitisch kreng) vertelt. Dit verhaal mocht geen autobiografie heten, maar persoonlijker kon Lewin naar mijn gevoel niet worden.

Toen in 1997 Herfstreis naar Danzig verscheen, het in de ik-vorm geschreven verslag van een reis die Lewin met haar vader naar Danzig maakte, viel het op dat de toon en de beschrijvingen afstandelijker waren geworden. Misschien was ze behoedzamer dan in haar roman omdat het hier non-fictie betrof, waarin de schrijfster, haar inmiddels overleden vader en haar door zelfmoord om het leven gekomen grootvader hun eigen namen droegen. Ik hoopte op een omvattende vervolgroman waarin ze zowel de waar gebeurde familiegeschiedenis als haar eigen beleving daarvan vorm zou geven.

In De verloren savanne voert Lewin haar lezers echter weg van haar persoonlijke geschiedenis die alleen metaforisch gestalte krijgt: Het verhaal speelt voor een groot deel in Suriname. De hoofdpersoon Loulou Speijer, een Amsterdamse jodin van over de vijftig, gaat daar in 1997 op zoek naar haar roots. De discussies die Loulou er moet voeren over de joodse plantage-eigenaren die ‘de ergste slavendrijvers waren’,‘erger dan de nazi’s’, brengen haar in verwarring. Op een geestige manier wordt tegelijkertijd beschreven dat Loulou als ingénu Amsterdam-Zuid-dametje in Suriname alle vooroordelen over luie Creolen en ambitieuze Hindoestanen overneemt.

Maar hoe komt een alcoholische 56-jarige juffrouw Speijer uit Amsterdam-Zuid op het onzalige idee zich op een containerschip naar Suriname te begeven om daar met het standaardwerk van J.G. Stedman, Reize naar Surinamen en de binnenste gedeelten van Guiana, onder de arm op zoek te gaan naar haar voorouders? De aanleiding is, zoals zo vaak, triviaal. Loulou heeft liefdesverdriet, moet afleiding hebben en wordt door het enige familielid dat ze nog heeft, een stokoude tante, aangespoord om uit te zoeken hoe het komt dat de Speijers zo donker zijn. Die tante heeft behalve geld voor de reis ook familiekiekjes, dagboeken en brieven van voorzaten die voor kortere of langere tijd in Suriname hebben vertoefd. ‘Wat een godsgeschenk dat ze haar tante nog heeft. Het is haar schakel naar de negentiende eeuw’, denkt Loulou.

Wat mij betreft had ze die schakel maar beter kunnen verbreken, of voor een ander boek bewaren. Het duurt namelijk erg lang voor die 19de eeuw gepasseerd is en bovendien overschrijdt Lewin als ze deze periode beschrijft op hinderlijke wijze de grens tussen fictie en non-fictie. Zo staat de fictieve huisarts Isidore Maurice Speijer model voor Henri Gilius Samson, die lid was van Flanor, de sociëteit van Tachtigers als Willem Kloos, Albert Verwey en Frank van der Goes. Hun functie in het verhaal is illustreren wat een akelige antisemieten die Tachtigers waren.

In een fictief in memoriam voor Isidore Maurice Speijer, geschreven door ene Mol Cardozo (waarschijnlijk geënt op Arnold Aletrino) wordt Frank van der Goes geciteerd. Naar aanleiding van de slavernij in Suriname merkt de latere socialist op: ‘De smousen waren het ergst’. Verwey praat over dokter Speijer als ‘Issie met zijn dikke zwarte joodse West-Indische kop’. Nu is het bekend dat antisemitisme in geletterde vooroorlogse kringen bon ton was, maar een historisch persoon zonder bronvermelding dit soort uitlatingen in de mond leggen, gaat wat ver.

Tot twee keer toe bezoekt Loulou Suriname, de eerste keer in 1997 de tweede maal in 2008. Ze zoekt haar stamboom uit, vertelt afwisselend geestig en ontroerend over de kwijnende joodse gemeenschap in Paramaribo (waarin onder hun eigen namen Jaap en Ischa Meijer opduiken) en wordt hopeloos verliefd op een achterneef Speijer die – anders dan zij – in Suriname is opgegroeid en van dat land houdt.

Lewin, dat merk je aan alles, houdt niet van Suriname, noch van zijn bewoners en evenmin als Loulou slaagt ze erin om in het wezen ervan door te dringen. Haar beschrijvingen van Paramaribo en van het binnenland inclusief Jodensavanne komen iedereen die er wel eens geweest is bekend voor: het zijn de platgetreden toeristische uitstapjes waar voor ontroering of drama geen plaats is.

Het blijft lang onduidelijk welke kant Lewin nu eigenlijk op wil met dit nogal uitgesponnen reisverslag. Aanvankelijk dacht ik dat ze een Boeken der Kleine Zielen- achtige Couperusroman voor ogen had over de teloorgang van de familie Speijer – maar nee, door alles heen schemert uiteindelijk de wanhopige zoektocht van een vrouw die weet dat ze nergens iets te zoeken hééft.

Wat zochten die Speijers door de eeuwen heen eigenlijk in Suriname? Een Surinaamse meneer Speijer was in 1932 met verlof in Amsterdam. Als hij werk kon vinden wilde hij er dolgraag blijven met zijn gezin. Zijn dochter zegt er later over: ‘Als mijn vader werk had gevonden, waren we met zijn allen vermoord.’

Dat is het cruciale zinnetje, denk ik, en de reden waarom Lisette Lewin deze roman op deze manier moest schrijven. Het gaat bij haar nooit om het koesteren van een gevoel van verbondenheid met het voorgeslacht, maar om het wennen aan onthechting – en dat zal niet gaan. Totdat het metaforische regenwoud haar opslokt.