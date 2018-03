De bodem maakt de smaak

Je hoort er zelden of nooit over. Dat de ene pan beter kan smaken dan de andere. Zelden lees je in culinaire publicaties iets over materialen en de invloed ervan op de smaak van een gerecht. Of over het waarom van een keuze. In klassieke werken is wel eens iets te lezen over klassiek keukengerei.

Eiwit bijvoorbeeld, dient men bij voorkeur te klutsen in een koperen pan, voor sneller en mooier resultaat. Koper is nog altijd te koop, maar je moet het maar weten.

Een receptenschrijver (m/v) verordonneert doorgaans iets te doen maar bemoeit zich niet met de kwaliteiten van het gerei waarmee het moet. Pannenkoeken uit een pan met antikleeflaag zijn minder smakelijk dan die uit een pan zonder antikleefcoating. En de koeken uit een gietijzeren pan zijn weer een tik lekkerder dan koeken van een roestvaststalen pan. Ik kan er van getuigen.

Maar dit wist ik niet en het verrast me, want nooit eerder van gehoord: ‘Wat me elke keer weer intrigeert is de invloed van het gebruikte materiaal op de ingrediënten. Gisteren bakte ik een aantal vissen. Het ene deel in een rvs pan, het andere deel in een antikleef pan. Hoewel de rvs pan met vis moeilijker bakt dan de antikleefpan smaakte de vis uit de rvs pan een keer zo lekker als de antikleef gebakken vis.’

Een e-mail van een lezeres die zich dit soort proeven goed kan veroorloven. Ze grossiert in keukengerei en wil graag weten wat ze eigenlijk verkoopt. Een sterrenchef – als hij op tv komt, noemt men hem topkok, kreeg hij een onderscheiding van Michelin dan is hij een sterkok – vertelde me dat hij voor vis, en alleen voor vis, anti-aanbakpannen gebruikt.

Dat is vreemd als uit een andere pan een lekkerder vis komt. Moet je gewoon wat meer je best doen, chef. Oefenen.

De mail van de pannenvrouw was aanleiding voor eigen onderzoek en daarmee is dit stukje een vervolg op glaskeramiek van Pyroflam (5 september). Terug op de markt is dit kookmateriaal van glas dat tegen enorme temperatuurwisseling kan.

Het is ontwikkeld in de jaren vijftig van de vorige eeuw en moest ruimtevaartuigen beschermen tegen verbranden. Hitteschilden. Maak er een bak van en je kunt er in koken. Een vrouw uit Frankrijk mailde me dat ze al dertig jaar met genoegen in glaskeramische pannen kookt.

Maar, zegt ze, ze kwamen niet uit Frankrijk, waar de nieuwe series nu worden gemaakt. Op een van de pannen staat ‘Made in the Netherlands’ en op de andere ‘Made in Holland’. Dat kan kloppen, zegt Pyroflam Benelux, het werd dertig jaar geleden in Nederland gemaakt.

Hoe het ook zij, het is verbazend dat de glazen pannen uit de mode zijn geraakt. De proefpan van de nieuwe lichting kookt geweldig. Alles lijkt er beter in te lukken, maar waarom precies is me niet duidelijk.

De warmteoverdracht is in elk geval anders dan bij metalen pannen, beheerster, lijkt het. Het is alsof er meer warmte in wordt opgeslagen die geleidelijker wordt afgegeven.

De proef met vis in een schaal van Pyroflam. Je zou er bang van worden. De bodem van de droge schaal op de gasvlam verkleurt in een brede cirkel vaalgeel. Als hij heet is gaat er wat olie in en dan de vis. Het gaat goed, zo te horen. Maar wat, als zometeen de vis op zijn andere zij moet gekeerd? Weer een wonder.

De huid is lichtbruin gebakken maar plakt niet aan de bodem. En de vis smaakt naar helemaal geen ene pan, maar voortreffelijk.

Wouter Klootwijk