De bocht van Nescio

Ik ben er nog nooit in geweest, in park Frankendael, in de Watergraafsmeer, in Amsterdam. Ooit heb ik het wel eens geprobeerd. Op een zonnige morgen draaide ik vanaf de Middenweg rustig de lange lindelaan in. Het licht viel door de bladeren en bespikkelde de grond. Je hoorde vogels fluiten. Het was een mooie dag. Maar nog geen zes meter achter de poort werd mij door een verdekt opgestelde parkwachter toegesnauwd dat ik moest afstappen. De lol was er meteen af. Sindsdien durf ik er niet meer in, en wíl ik er ook niet meer in. Soms, als niemand kijkt, gluur ik even snel naar het oude huis, en naar de fontein met de beelden, en de hoge bomen. Ik denk dan maar aan Nescio, die ook veel aan deze kant van het hek liep. Of ik sta eens stil bij de rare bocht die het fietspad hier om een boom maakt. Daar schijnt Nescio ooit voor gezorgd te hebben. Hij wilde die boom behouden. Ook buiten Frankendael valt genoeg te beleven, zoals u ziet.

Zo had ik mijn dagen kunnen slijten: als een Frankendael-balling, mokkend zijn ronde makend, aan de verkeerde kant van de gracht die langs alle zijden van het park loopt. En zo had ik ook mijn blik kunnen afwenden toen ik een groot en rijk geïllustreerd boek over Frankendael onder ogen kreeg. Verschenen ter gelegenheid van de restauratie, herinrichting en ingebruikname van het complex: het grote huis, de siertuin, de landschapstuin, het rietmoeras, het restaurant in de kas, de schooltuinen, de volkstuinen, de speelweiden, de ligweiden en, nog steeds, de mooie poort en de lange lindelaan daarachter. Bloei heet het boek. Het wil een reisgids voor Frankendael zijn. Ik had er mijn neus voor kunnen ophalen, maar dat lukte me niet. Een reisgids voor een park, voor een verboden park! Nu kon ik binnenkomen zonder mijn koppigheid geweld aan te doen.

En zo reisde ik uren door de tuinen, lanen, kassen en waterpartijen van het park, met alleen maar deze Bloei in handen. En niet alleen door het heden, met de obligate aanprijzingen van de politiek: het park als ‘sociale magneet’, inspelend op ‘het individuele verlangen naar kwaliteitsvolle groene leefruimte’ met oog voor het ‘faciliteren van de mogelijkheden voor de dieren’. Ik reisde ook door het verleden van deze buitenplaats, vanaf de drooglegging van de Watergraafsmeerpolder in 1629. Ik kwam door mooie verhalen over de theetuin, de pleziertuin, de wintertuin, de tuinbouwschool, de stadskwekerij, de schooltuinen. Over de brug, de ruïne, het heremietenhuisje met de heremiet van hout. Daartussen is nog veel andere informatie verstopt: over de ijsvogelbroedwand, de mythologische achtergronden van de beelden, de verse groente voor het restaurant, het park als ontmoetingsplek voor ‘cruisende buitenrecreanten’. Er is beeldende kunst, poëzie, en een spookverhaal. Interviews, recepten en tuintips.

Het heet een reisgids en er staan vier keurige parkwandelingen in, maar het lijkt eerder een dwaalboek, voor een dwaaltuin. Op elke bladzijde valt wel wat te lezen, in elke hoek valt wel wat te zien. Spreken wij van een omniboek, voor een omnipark. Misschien moet ik nu toch maar eens de koffers pakken, voor een reis naar Park Frankendael.

Maaike Kroesbergen: Bloei. Reisgids Frankendael. Uitg. Local World. 148 blz. € 19,95.