Danstheater stelt twee keer teleur

Dans Nederlands Dans Theater: programma Shoot the Moon. Gezien 11/9 Lucent Den Haag. Tournee t/m 20/9 Inl: 070-8800333

Als je het curriculum van choreograaf Wayne McGregor leest, denk je dat hij een genie is. De Brit is huischoreograaf bij het Royal Ballet, operaregisseur bij La Scala in Milaan, festivaldirecteur, artistiek leider van zijn eigen groep Random Dance en danspassenmaker voor de films van Harry Potter. En McGregor (1970) maakte in 2006 Skindex voor het Nederlands Dans Theater. Maar doet zijn nieuwe werk Renature zijn enorme reputatie eer aan? Allesbehalve.

Renature is een verzamelstuk van krampachtige poses in solo’s, duetten en groepsstukken, een grabbelton aan muziek en lichtchangementen. Japanse zang, junglegeluiden, Bach en Meredith Monk: daar ga je als danser wel van kronkelen als een marionet of schiet je in een spasme. Alle drukdoenerij leidt echter nergens toe, Renature heeft geen pointe en geen lijn, het is inderdaad ‘random dance’, willekeurig en dus geheel vrijblijvend. Hoezeer de dansers zich er ook aan overgeven.

Iets vergelijkbaars en dus teleurstellends, gebeurt in Frontier van Crystal Pite, de huischoreografe van het NDT. De Canadese die vorig jaar overtuigde met The Second Person, zocht het nu in de schaduwzijde van de mens en dus bewegen zwarte ‘spoken’ mee met de dansers. De schaduwen dansen ook zelfstandig, alleen of met een paar tegelijk achter een half-transparant gordijn.

Frontier is een universum vol semi-getormenteerde zielen die op synthesizermuziek aan elkaar trekken en in elkaar kruipen. Pite creëert echter vooral een voorspelbare clichéwereld. Wie schaduwtje speelt komt met voor de hand liggende visuele oplossingen.

Maar Shoot the Moon (2006) van Paul Lightfoot en Sol Léon is eenschoolvoorbeeld van spanning, richting, pointe, mysterie, mooie beweging en de melancholieke zwijmelmuziek van Philip Glass.