Damon Albarn waagt zich aan Chinees getinte opera

Monkey: Journey to the West ***

Damon Albarn staat open voor invloeden uit exotische plekken. De voormalige zanger/gitarist van het Britse Blur maakte eerder al muziek in Mali, en schreef onlangs een ‘Chinese’ opera. Die opera, Monkey. Journey to the West, is inmiddels met groot succes uitgevoerd, en de muziek verschijnt nu op cd. Albarn werkte samen met een Chinese regisseur, Chen Shi-Zheng, en met vaste vormgever Jamie Hewlett (bekend van Albarns groep Gorillaz). De muziek werd uitgevoerd door een deels Engels, deels Chinees orkest en koor, en solo-zangers. Monkey is daardoor een versmelting van Chinese muziekstijl en westerse traditie: er zijn kortaangebonden strijkers en een enkel donderende koorzang.

De guzheng, een Chinees snaarinstrument waaraan geplukt wordt, zorgt, in combinatie met een tegendraadse vrouwenstem, voor verstilde intermezzo’s. De elektronische elementen klinken organisch als stromend water of tikkende steentjes. De 22 tracks waaruit Monkey is opgebouwd, zijn soms kort en abstract, soms verhalend. De zanglijn van Heavenly Peach Banquet leende de hoge jubel van Minnie Ripperton, maar afgezien daarvan klinkt de meeste – Chinese – zang niet als popmuziek. Monkey is een avontuurlijk, bicultureel muziekstuk.