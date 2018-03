Cubanen na orkaan Ike terug naar huis Havana, 12 sept. In Cuba worden de evacués van de orkaan Ike teruggebracht naar hun woningen. De orkaan, die nu onderweg is naar de Texaanse kust, heeft een spoor van vernielingen aangericht in Haïti en Cuba. Ike en de orkaan Gustav hebben op Cuba 320.000 huizen beschadigd. De Amerikaanse regering heeft de Cubanen hulp aangeboden, maar Cuba heeft die geweigerd. De Cubaanse regering wil dat de Amerikanen de handelsbelemmeringen opheffen. „We hebben de VS niet gevraagd ons iets te geven”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken, „maar we willen dat ze ons iets laten kopen.” In Texas zijn tienduizenden inwoners verplicht hun huizen te verlaten. Foto AFP Locals are taken back home from shelters, in Pinar del Rio province, 150km west of Havana, on September 11, 2008. As the deadly hurricane Ike ploughed towards Texas, it left a trail of devastation across Cuba, including five dead, 2.6 million evacuated and thousands of buildings, crops and power cables destroyed. AFP PHOTO/POOL-Claudia DAUT

AFP