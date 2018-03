'Creatieve afwegingen niet vastleggen in sheets'

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep is, „blij” met het gisteren verschenen rapport van de Rekenkamer. Daarin schrijven de onderzoekers dat de bedrijfsvoering bij de publieke omroep „op onderdelen onvoldoende ordelijk en controleerbaar” verloopt en ook de verantwoording van omroepverenigingen „gebrekkig” is.

Waarom bent u blij?

„De grondtoon van het rapport is positief. De publieke omroep gaat zuinig met zijn geld om. We doen het met 645 man minder,vooral in de niet-programmatische sector. En we hebben onder druk van Europa een deel van de omroepreserves opgemaakt.”

Intussen schiet de bedrijfsvoering tekort.

„Op dat punt zijn er sinds 2005 enorme verbeteringen doorgevoerd. Dat komt door de ‘Code Goed Bestuur’. Daarin staan regelingen over co-financiering van programma’s, verslaglegging en hoe je omgaat met de contracten met medewerkers.”

Omroepen lopen financiële risico’s door voor meerdere jaren contracten af te sluiten met producenten, terwijl hun zendtijd niet is gegarandeerd.

„Dat zijn twee contracten. Die dateren van 2002. Die lopen af en worden niet verlengd. Ze stammen uit een voorbij tijdperk. Uit de tijd dat omroepen nog een zak met geld kregen. Sinds 2005 maken we afspraken over wat programma’s mogen kosten. Daarvoor moeten omroepen flexibel zijn.”

De Rekenkamer hekelt ook de mondelinge afsprakencultuur.

„Daarover heb ik met de onderzoekers kritisch gesproken. Naar mijn idee moet je niet proberen creatieve afwegingen vast te leggen in sheets, cijfers en spread sheets.”

Waarom niet?

„Neem de evaluatie van programma’s. Die vindt plaats in redactievergaderingen. Dat vind ik de kern van creatief werken. Ik ga de programmamakers echt niet achter de broek zitten om daar boeken van bij te houden. Als het om verantwoording gaat heb ik sterk het idee dat dat eerder aan de vette kant is dan dun.”

U legt nu al te veel verantwoording af?

„We hebben een visitatiecommissie rondlopen. We hebben een prestatiecontract met de minister afgesproken. Daarover hebben we de eerste verantwoording naar Den Haag gestuurd. We maken een meerjarenbegroting, jaarverslagen, we rapporteren op programmavoorschriften en we rapporteren rond de Code Goed Bestuur. Ik wil er best nog wat bij verzinnen. Maar voorlopig vind ik die stapel wel even genoeg.”