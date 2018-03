Commissie breekt belofte openheid `expert groups`

Rotterdam. De belofte om vóór september de samenstelling te openbaren van alle groepen deskundigen die de Europese Commissie adviseren is door het dagelijks bestuur van de EU niet nagekomen. De Europese lobbywaakhond Alter-EU dringt er in een brief op aan dat dit alsnog snel gebeurt. `Brussel` laat zich bij het schrijven van wetsvoorstellen adviseren door ruim 1.800 groepen van deskundigen, de `expert groups`. Idee is dat een Commissie-ambtenaar een evenwichtig voorstel kan schrijven als hij advies inwint bij deskundigen uit diverse geledingen. In het voorjaar beschuldigden ngo`s verenigd in Alter-EU de Commissie ervan dat het bedrijfsleven oververtegenwoordigd is in de expert groups. Eerder eiste het Europees Parlement dat de samenstelling van de groepen bekend zou worden. Commissievoorzitter Barroso beloofde daarop actie. ”Vanwege de privacy moeten we alle experts informeren voordat we hun namen vrijgeven. Dat duurt langer dan gedacht”, aldus een Commissiewoordvoerder in een reactie.