Chinese ‘Lijst’ Ik was deze zomer op vakantie in China en daar heb ik bij riviertjes gespeeld. Bij die riviertjes waren molens die helemaal gemaakt zijn van bamboe. Eigenlijk is de molen een soort wiel. Aan dat wiel zitten kleine bakjes die het water uit de rivier opscheppen. Daarna komt dat water in een pijpje en stroomt het naar de rijstvelden. Zo blijven de rijstvelden nat en kan de rijst goed groeien en kunnen heel veel mensen rijst eten. Ik heb in China heel veel rijst gegeten. Vakantienieuws van Zeb Hartman, 6 jaar, uit Amsterdam

