Chavez stuurt ?yankee? weg

Ook in Venezuela moet de ambassadeur van de Verenigde Staten binnen 72 uur het land verlaten. Dat heeft president Hugo Chavez gisteren aangekondigd. Chavez volgt daarmee het voorbeeld van zijn Boliviaanse ambtsgenoot Evo Morales, die woensdag al de ambassadeur van de VS uit La Paz had weggestuurd. Volgens Chavez helpen Amerikanen aan pogingen om zowel hem als Morales ten val te brengen.

In Bolivia groeide de afgelopen dagen het protest tegen de politieke en sociale hervormingen van de linkse president Morales. Bij rellen vielen gisteren acht doden. Morales meent dat de VS achter de gewelddadige protesten zitten. Brazilië, Argentinië en Colombia hebben aangeboden om te bemiddelen in het conflict tussen Morales en de oppositie.

Chavez’ beslissing om de „yankee ambassadeur” weg te sturen is niet alleen een teken van „solidariteit met het Boliviaanse volk”. Ook Chavez meent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten voor oproer zorgen in de regio. Er zou een aanslag op hem zijn gepland in een poging het bewind omver te werpen. „Uiteraard is er een samenzwering aan de hand”, zei Chavez op de staatstelevisie. De regering zou bewijzen hebben dat de samenzweerders het vliegtuig van Chavez wilden opblazen of het presidentiële paleis wilden bombarderen. Er werden nog geen aanhoudingen verricht. (AP, Reuters)