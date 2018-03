Calimucho In 8 bioscopen Eugenie Jansen presenteert een wonderbaarlijke mix van feit en fictie, fantasie en waargebeurde verzinsels in de piste van Circus Harlekino. Ze neemt ons mee naar een verlopen familiecircus en tovert daar een verzonnen verhaal tevoorschijn. Over Dicky, de dochter van de directeur, die na de dood van haar zus met haar zwager Willy is gaan samenleven en een moeder voor zijn zoontje Timo is geworden. Moet zij kiezen voor de plicht en volgt zij haar hart met de Tunesische tentenbouwer Tarek? Calimucho. Regie: Eugenie Jansen. Scene uit de film Calimucho (2008) FOTO: A-Film

A-Film