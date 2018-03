Cadeautje voor pa en ma LaSalle. De Amerikaan Glen Fritzler verraste deze week zijn ouders met een ‘kunstwerk in maïs’. Hij maakt ieder jaar iets moois van een maïsveld (in de staat Colorado) en besloot dit jaar zijn ouders in het zonnetje te zetten. Foto Ap, Sara Loven Glen Fritzler surprised his parents on Wednesday morning Sept. 10, 2008 at the Fritzler Corn Maize in LaSalle, Colo., with a gift of gigantic proportions as he revealed this years Fritzle Corn Maze design. Fritzler decided to make the maze into a portrait of his parents with words of thanks. (AP Photo/ The Greeley Tribune, Sara Loven)

Associated Press