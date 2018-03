Btw-teruggave Amsterdam over kosten Noord-Zuidlijn

De gemeente Amsterdam heeft bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn vanochtend een meevaller geboekt. De Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag heeft daar vanmorgen voor gezorgd.

Volgens dit hoogste rechtscollege staat het buiten kijf dat Amsterdam recht heeft op teruggave van alle btw-betalingen die zijn gedaan voor de levering van goederen en diensten bij de aanleg van de metrolijn. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat al rekening is gehouden met deze afloop. „Maar eventuele voordelen verwerken we in de financiële perspectieven voorjaar 2009”.

De totale kosten van de aanleg werden geraamd op meer dan twee miljard euro en daar is deze week opnieuw 155 miljoen bijgekomen door de verzakkingen aan de Vijzelgracht. Het aandeel van de gemeente bedraagt bijna de helft.

De uitspraak van vandaag bevestigt een eerder vonnis van het gerechtshof in Amsterdam. De staatssecretaris van Financiën was tegen dit vonnis in beroep gegaan. Volgens de bewindsman bestond de verplichting om btw (omzetbelasting) te betalen. Aftrek was niet toegestaan, vond de staatssecretaris, omdat de infrastructuur niet in de eerste plaats wordt aangelegd voor deelname aan het economische verkeer (personenvervoer), maar in het kader van de publieke taak die Amsterdam heeft.

„De juridische controverse ging over de vraag of je de aanleg van de lijn mag splitsen van de latere exploitatie. Dat wijzen we af. De verwevenheid van deze zaken is daarvoor te sterk”, zegt raadsheer E.J. Numann van de Hoge Raad.

Hij wijst op een passage in het vonnis waarin het verweer van de staatssecretaris wordt aangehaald dat de infrastructuur de verantwoordelijkheid is van een ambtelijke dienst (verkeer en vervoer) en het reizigersvervoer gebeurt door het gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB). „Dat zijn dus twee onderdelen van hetzelfde gemeentelijke apparaat”, aldus Numann.

Hij bevestigt dat het vonnis anders zou hebben geluid als het vervoerbedrijf was verzelfstandigd.