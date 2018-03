Brons pingpongers én doping Paralympics

Rotterdam. Tafeltennisser Nico Blok heeft gisteren een bronzen medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Peking (klasse 6/7). Blok versloeg in de strijd om de derde plaats de Duitser Rainer Schmidt met 3-1. Eerder op de dag behaalde ook tafeltennisster Kelly van Zon een bronzen medaille (klasse 6/7). Ze won in drie games van de Egyptische Mahmoud Faiza Afify. De Malinees Facourou Sissoko en de Oekraïense Loedmila Osmanova zijn allebei positief bevonden op anabole steroïden.