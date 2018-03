Britten testen de vibrator van Philips

Rotterdam. Voorzichtig zet technologiebedrijf Philips de stap op een nieuwe markt: die van de seksspeeltjes. In Groot-Brittannië werd deze week de Intimate Massager geïntroduceerd, een vibratorset voor man én vrouw. De massageset is het eerste product uit de reeks Relationship Care, een marktsegment dat volgens Philips goede groeimogelijkheden en een uitstekende winstmarge biedt. In West-Europa wordt daar jaarlijks 280 miljoen euro aan uitgegeven , waarvan 70 miljoen in Groot-Brittannië.