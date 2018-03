Britse les in creationisme

In Groot-Brittannië is opschudding ontstaan over een pleidooi uit onverwachte hoek om het zogeheten creationisme op scholen aan de orde te stellen. Dit gaat ervan uit dat het leven, de wereld en het heelal een goddelijke oorsprong hebben.

Prof. Michael Reiss, een bioloog die hoofd is van de onderwijsafdeling van de eerbiedwaardige Royal Society in Londen, stelde gisteren dat het beter is kinderen tevens vertrouwd te maken met het creationisme naast de evolutietheorie van Charles Darwin.

Reiss, ook opgeleid als dominee, deed zijn suggestie op een wetenschapsfestival in Liverpool. Volgens hem is het beter serieus op het creationisme in te gaan bij de les, juist omdat zo’n 10 procent van de leerlingen het scheppingsverhaal van de bijbel (of de koran) letterlijk neemt. „Mij dunkt dat het onvoldoende reden is om iets van de wetenschapslessen weg te houden louter omdat het misschien wetenschappelijk niet is onderbouwd is”, aldus Reis.

Dit was vloeken in de kerk volgens andere wetenschappers in Liverpool. „Het creationisme is gebaseerd op geloof en heeft niets met wetenschap te maken en het moet niet worden onderwezen tijdens wetenschapslessen”, oordeelde de medicus Lewis Wolpert van University College Medical School. Als er al plaats op het rooster voor moet worden ingeruimd, dan bij de godsdienstles.

Lord Rees of Ludlow, de voorzitter van de Royal Society, liet weten dat zijn organisatie het standpunt van Reiss deelt. Het betekent een opmerkelijke ommekeer voor het genootschap. Vorig jaar nog publiceerde het een open brief dat het creationisme niet op school thuishoort. Onder de leden van de Royal Society bevinden zich 21 Nobelprijswinnaars. Ook Charles Darwin, de vader van de evolutieleer, was in de negentiende eeuw een prominent lid.

De Britse regering was tot dusverre niet bereid het creationisme op scholen te behandelen tijdens wetenschapslessen (op Britse scholen wordt vaak het vak ‘science’ gegeven, dat elementen van natuurkunde, scheikunde en biologie bevat). Darwins evolutietheorie heeft daar het monopolie.