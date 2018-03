Brand in tunnel onder Het Kanaal is onder controle

CALAIS, 12 sept. De brandweer heeft de brand die sinds gisteren in de Kanaaltunnel woedde, vanmorgen onder controle gekregen. Duizenden mensen zijn door het uitvallen van de treindienst gestrand. Meer dan driehonderd Britse en Franse brandweerlieden bestreden afgelopen nacht het vuur. Mogelijk blijft de noordtunnel waarin de brand uitbrak enkele weken dicht. De zuidtunnel zou geen schade hebben opgelopen en waarschijnlijk in het weekeinde weer in gebruik kunnen worden genomen. De brand brak gisterenmiddag zo`n vijf kilometer voor Calais uit in een autotrein voor vrachtwagens. De oorzaak is nog onbekend. Zes mensen kregen ademhalingsmoeilijkheden. De brandweer evacueerde 32 passagiers, voornamelijk vrachtwagenchauffeurs.