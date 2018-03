In elke vakantie wordt er wel een gerecht tot favoriet verklaard. Deze keer was dat pasta al ragu. „Dit wil ik wel elke dag eten”, glunderde Pep bij elk bord dat hij verorberde, van kin tot oogwimpers oranje van de tomaten. „Ik niet”, zei Tijn dan. „Ik wil dit wel twee keer per dag eten.”

Vandaag ga ik eindelijk doen wat ik mijn kinderen al weken geleden beloofde: een reuzenpan ragu, oftewel Bolognesesaus koken. Niet dat het zo vreselijk veel werk is. Maar het kwam er gewoon niet eerder van. Een bolognesesaus moet namelijk minimaal twee uur sudderen. Alleen dan wordt hij zo heerlijk hartig en diep van smaak.

Over de receptuur van een ragu Bolognese kun je eindeloos discussiëren. Of er rund- of varkensvlees in moet. Spek, ham of kippenlevers. Veel, weinig of juist absoluut geen tomaten. Rode of witte wijn. Wel of geen knoflook. Sommigen koks maken de saus af met melk of room; iets wat in de ogen van andere koks een gruwel is. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik maak ’m gewoon zoals we hem bij mijn thuis het lekkerst vinden. Dat is met rundergehakt en rauwe ham, vrij weinig tomaat en op het laatst een scheutje melk. Het eindresultaat is eerder vlezig te noemen dan sauzig. Met onderstaande hoeveelheden heb je een saus voor tien tot twaalf personen, of meerdere kleine porties die je kunt invriezen.

2 uien

2 winterwortels

4 stengels bleekselderij

300 g (Italiaanse) rauwe ham (met een flinke vetrand)

75 g roomboter

50 ml olijfolie

1 laurierblad

anderhalve kilo rundergehakt

een groot glas rode wijn

1 blik tomaatblokjes

1 pot runderfond

250 ml volle melk

Pel de uien en snipper ze. Schil de winterwortels en snijd ze in kleine blokjes. Trek de harde vezels van de stengels bleekselderij en hak ze eveneens in kleine blokjes. Snijd de rauwe ham tamelijk fijn. Smelt de boter met de olijfolie op laag vuur. Voeg de ui, wortel, selderij en het laurierblad toe en fruit zachtjes tot de groente zacht begint te worden. Voeg de ham toe en bak even mee. Doe dan het gehakt in de pan. Draai het vuur wat hoger en rul het gehakt. Maak op smaak met versgemalen zwarte peper en een zuinige hoeveelheid zout. Schenk de tomaten, de wijn en de helft van de runderfond in de pan. Leg een deksel schuin op de pan en laat alles anderhalf uur tot twee uur stoven. Check af en toe of het vlees niet droogvalt en voeg zonodig extra fond toe. Voeg als laatste de melk toe en laat de saus nog een half uurtje pruttelen. Proef en maak de ragu verder op smaak met zout en versgemalen peper.

Maak jij deze Italiaanse klassieker heel anders? Geef je recept op nrcnext.nl/koken. Kijk op nrc.tv om te zien hoe Janneke een roerei maakt.