boekberichten

Jan Eilander schrijft kinderboek over Johan Cruijff

Schrijver en programmamaker Jan Eilander gaat een jeugdboek over de jonge Johan Cruijff schrijven. Eilander is zich grondig aan het verdiepen in het leven van Cruijff, om zich vervolgens zó goed in zijn onderwerp te kunnen verplaatsen dat hij van hem een fictief personage kan maken. „Ik merkte dat ik me bij het schrijven van andere jeugdboeken als Rafael moeiteloos kon inleven in een jonge jongen die voetballer wil worden, dus dat wil ik nu met Cruijff ook doen.” Eilander twijfelt er niet aan dat Cruijff kinderen van nu nog steeds aanspreekt. Het boek zal volgend jaar verschijnen onder de vlag van de Johan Cruyff Foundation. Eilander: „Er verschenen zoveel boeken bij andere uitgeverijen over Cruijff dat men het eigenlijk een beetje jammer vond dat Cruijff zelf steeds het nakijken had.” (SK)

Le Monde biedt Balzac als supplement aan

De Franse krant Le Monde brengt binnenkort de 24 delen van La Comédie Humaine van Honoré de Balzac (1799-1850) als supplement bij het dagblad. De editie is geannoteerd door deskundigen. Gisteren kregen de lezers het eerste deel met Père Goriot en Colonel Chabert gratis bij de krant, de volgende delen kosten telkens € 9,90. Het laatste deel omvat een gedetailleerd woordenboek waarin alle personages worden toegelicht, samen met een serie van 125 gravures. (DL)

Biopic in de maak over Allen Ginsberg

Een episode uit het leven van de befaamde beatdichter Allen Ginsberg wordt binnenkort verfilmd, heeft het vakblad The Hollywood Reporter gemeld. De biopic wordt toegespitst op de ophef die Ginsbergs epische gedicht Howl teweegbracht en wordt het regiedebuut van Rob Epstein en Jeffrey Friedman. De in 1955 geschreven tekst werd door het Amerikaanse gerecht gecensureerd wegens obsceniteit. (DL)

Rushdie toch niet in shortlist Booker Prize

In Londen is afgelopen dinsdag de shortlist van de Man Booker Prize 2008 bekendgemaakt. De zes genomineerden voor de literaire prijs zijn Aravind Adiga met The White Tiger, Sebastian Barry met The Secret Scripture, Amitav Ghosh met Sea of Poppies, Linda Grant met The Clothes on Their Backs, Philip Hensher met The Northern Clemency en Steve Toltz met A Fraction of the Whole. De zes boeken zijn afkomstig uit verschillende landen. Opmerkelijke afvaller van de longlist is Salman Rushdie, die met The Enchantress of Florence door de bookmakers tot favoriet was gebombardeerd. (DL)

Canvas & VPRO doen ‘Iets met boeken’

Op de persconferentie over zijn najaarsprogramma heeft Canvas de naam bekendgemaakt van het nieuwe boekenprogramma, dat na veel wolfijzers en schietgeweren dan toch vanaf 26 oktober zowel bij de VPRO als op Canvas wordt uitgezonden. In Iets met boeken vertellen elke keer één Nederlandse en Vlaamse schrijver over hun werk. Van de derde gast aan tafel is zijn of haar werk op dat moment actueel.

M.m.v. Sebastiaan Kort en Dirk Leyman

