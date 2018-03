Blinde Chen Wen werd uit schaamte verstoten

In de Faopang textielfabriek in het district Chaoyang in het oosten van Peking werken veertig lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Ze zitten achter naaimachines, knippen lappen stof of oefenen andere taken uit die nodig zijn bij het maken van beddenspreien.

Yin Xiaoyun (40) is doof en staat sinds zijn vijfentwintigste dagelijks acht uur achter een hoge tafel om beddenspreien te vouwen en stickers op de verpakking te plakken.

„Omdat ik niet naar school mocht, dacht ik altijd dat ik geen toekomst had. Nu verdien ik tachtig euro per maand. Daar ben ik blij mee want ik krijg de maaltijden op de fabriek vergoed en omdat ik bij mijn ouders woon, heb ik niet veel nodig”, zegt Yin lachend terwijl hij een gewatteerde sprei van een stapel pakt.

Manager Cheng Yiyong (56) die in zijn jeugd door polio verlamd raakte, vertelt in zijn zonnige kantoor dat meer dan de helft van zijn werknemers in staat is om in een normale baan te functioneren.

„Het leven is zo slecht nog niet in de fabriek. Binnen de muren van de sociale werkplaats voelen ze zich veilig en geaccepteerd. Daarbuiten is het voor gehandicapten vrijwel onmogelijk werk te vinden”, zegt Cheng. Hoewel hij intelligent is en beschikt over organisatietalent, kon Cheng niet aan een universiteit studeren.

„In 1993 nam ik ontslag bij een staatsbedrijf en opende ik de fabriek. We begonnen met zeven man en vier naaimachines maar al gauw bleek de formule succesvol. De overheid garandeerde afname en het personeel bleek gemotiveerd. Nu zetten we jaarlijks 1,2 miljoen euro om. De winst investeren we weer zodat er nog meer gehandicapten aan de slag kunnen.”

Cheng is ervan overtuigd dat de Paralympics een positief effect hebben gehad op het verbeteren van de sociale en juridische positie van gehandicapten. Hij wijst erop dat er de afgelopen jaren een scholingsbesluit en een arbeidsbesluit voor gehandicapten zijn ingevoerd die in elk geval op papier de nodige garanties moeten scheppen. Ook weet Cheng dat China begin augustus van dit jaar de VN Conventie voor de Rechten van Gehandicapten ratificeerde.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch berichtte vlak voor de Paralympics dat die nieuwe wetten en regels echter geen eind hebben gemaakt aan de discriminatie van gehandicapten op de arbeidsmarkt. De mensenrechtenorganisatie verwijst naar een onderzoek uit 2007 van de Chinese universiteit voor Politieke Wetenschappen en Recht.

Van de ruim tienduizend ondervraagden in tien verschillende steden, waaronder Peking, Guangzhou en Nanjing, bleek 22 procent bij sollicitaties in de publieke en de private sector wegens hun lichamelijke handicap te zijn afgewezen.

De officiële statistieken laten zien dat meer dan 8,58 miljoen mensen met een handicap in 2007 geen baan hadden en dat dit aantal ieder jaar met 300.000 toeneemt. Hoewel de regering alle overheidsinstanties, ondernemingen en instellingen verplicht om in hun personeelsbestand tenminste 1,5 procent werknemers met een handicap op te nemen, zijn er geen aanwijzingen dat deze maatregel bijvoorbeeld door een effectieve arbeidsinspectie ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd en nageleefd.

Dat gehandicapten nog ernstig worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt ervoer ook de blinde Chen Wen. Zij woont samen met haar eveneens blinde echtgenoot boven een pianoschool op de vijfde verdieping van een sober flatje in het noorden van Peking.

Chen (35) groeide op in het dorp Rongcheng in de provincie Hebei. Toen ze vijf maanden oud was, werd ze door haar ouders verstoten. Uit schaamte voor hun blinde dochter vertrokken ze uit Rongcheng. Sindsdien heeft Chen nooit meer iets van haar ouders vernomen.

Wijzend op een vergeelde foto op de piano: „Mijn grootmoeder was de enige die in me bleef geloven toen ik op het dorpsschooltje keer op keer werd afgewezen. Op mijn twaalfde bracht ze mij naar een speciale blindenschool in Peking. Daar leerde ik pianostemmen.”

Na een studie van drie jaar ondervond Chen hoe lastig het was om een baan te vinden. Ze solliciteerde geregeld maar steeds werd ze afgewezen. Omdat haar ogen er vrij normaal uitzien, besloot ze voortaan te zwijgen over haar handicap.

„Prompt werd ik aangenomen. Ik werd erg succesvol en na jarenlange ervaring, besloot ik mijn eigen bedrijf op te zetten waardoor ik andere blinden kon helpen aan een baan. Al snel had ik meer dan tweeduizend klanten.”

Chen realiseert zich dat ze een uitzondering is. „Blinden zijn voorbestemd om waarzegger te worden of in een massagesalon te werken. In de provincie ontberen de meeste gehandicapten nog altijd medische zorg, onderwijs en werk.”