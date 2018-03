Morgen is de koninginnerit in de Ronde van Spanje. Robert Gesink schoof gisteren op naar de zevende plaats in het algemeen klassement. Kan de beloftevolle Nederlander de wereldtop volgen in het hooggebergte? En wie zal zondag de leiderstrui dragen? Martinez voelt de hete adem van Leipheimer, Contador en Tourwinnaar Sastre.

