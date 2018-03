?Black Betty? gaat toch nog wereld rond

Als de voorbereidingstijd maatgevend is voor het resultaat, dan ziet het er de komende maanden somber uit voor Team Delta Lloyd, de enige Nederlandse deelnemer aan de tiende editie van de Volvo Ocean Race. Terwijl de zeilteams van concurrenten als Ericsson, Telefónica en Puma al vele maanden bezig zijn met hun training en materiële voorbereiding op de langste oceaanrace ter wereld, weet het Nederlandse syndicaat drie weken voor de start in Alicante nog niet precies welke zeilers straks negen maanden van huis zullen zijn voor de 70.000 kilometer lange race. De gesprekken met een aantal Nederlandse zeilers zijn nog gaande.

De plotselinge instap van de verzekeraar in de oceaanrace is opmerkelijk omdat Delta Lloyd in de vorige editie al co-sponsor was van het winnende team van ABN Amro en dus alle details al kende. Dat geldt zelfs voor de boot waarmee de sponsor nu de zee opgaat: de Black Betty, of ABN Amro I, die de vorige race onder de Nieuw-Zeelandse schipper Mike Sanderson met veel machtsvertoon won, doet deze keer mee onder zeilnummer NED1, zo maakte Delta Lloyd gistermiddag bekend in Amsterdam.

Hoewel de boot onder Nederlandse vlag vaart, is de werkelijke Nederlandse invloed in de campagne, net als tijdens de vorige race, beperkt. Schipper wordt de Ier Ger O’Rourke, de grote initiator achter het project.

De projectontwikkelaar en oceaanzeiler uit Limerick maakte met zijn team Chieftain Racing naam met overwinningen in de race Sydney-Hobart en de Fastnet. O’Rourke kocht de Black Betty in april van Ericsson, dat het jacht als trainingsboot had gebruikt.

De Ier benutte de zomermaanden om het tweedehands jacht op zijn werf in Limerick te moderniseren, maar zocht ondertussen tevergeefs naar een financier voor de kosten van zijn deelname, zo’n vier miljoen euro. Tot Delta Lloyd op het laatste moment toehapte.

Daarmee slaagde O’Rourke waar een prominent Nederlands zeilteam vorig jaar faalde. Ocean-Raceveteraan Dirk de Ridder en zeiler/zakenman Peter de Ridder (geen familie) slaagden er vorig jaar na een maandenlange zoektocht niet in een sponsor te vinden voor hun deelname.

Wie een kans wil maken de Ocean Race te winnen, moet over een budget van zo’n 20 miljoen euro beschikken, stelde Dirk de Ridder. Hij bleek het varen van de oceaanrace gemakkelijker te vinden dan het vinden van een goede sponsor. Ook Delta Lloyd waagde zich er niet aan.

De feiten spreken Dirk de Ridder een jaar later nog steeds niet tegen. Voor de race die volgende maand begint, zijn nu acht teams ingeschreven, één meer dan tijdens de vorige editie. De helft van de boten wordt geleverd door twee sponsors: Ericsson en de zeiltak van het Spaanse Telefónica, waarin de Nederlander Bouwe Bekking een vooraanstaande rol speelt.

Het Nederlandse project kost Delta Lloyd geen tientallen miljoenen, maar de Nederlandse verzekeraar neemt wel een risico met de late inschrijving. Geen enkele sponsor ziet graag dat zijn boot maandenlang achterin vaart.

De favoriet voor de eindzege, Ericsson, begon direct na de race van 2005-2006 met een nieuwe campagne, beschikt dankzij de Argentijnse bootontwerper Juan Kouyoumdjian inmiddels over twee verbeterde versies van de Black Betty en experimenteerde tot in het oneindige met de zeilen. Volgens een oude vuistregel is elke nieuwe generatie boten zo’n 3 tot 4 procent sneller dan de vorige. De achterstand kan bij een race rond de aarde behoorlijk oplopen.

Maar Delta Lloyd verzekerde gisteren dat ook haar boot „volledig opnieuw opgebouwd” is. Helemaal kansloos acht O’Rourke zich daarmee niet. Hij beschikt in elk geval over een boot die zich al eens heeft bewezen. Zijn bemanning zal bestaan uit leden van zijn eigen Chieftain Racing, aangevuld met een aantal Nederlanders.

Wat in het voordeel van een outsider kan spelen is de nieuwe route van de oceaanmarathon. Die wijkt sterk af van de oude route. Om nieuwe markten aan te boren, heeft Volvo uitgebreid Azië in de race opgenomen, met voor het eerst tussenstops in India, Singapore en China. Dat gaat ten koste van de traditionele stop-overs in Australië en Nieuw-Zeeland.

In de Aziatische wateren kunnen langdurige windstiltes optreden. De race vereist daarmee veel meer dan in het verleden een allroundboot. Na de start in Alicante volgen etappes naar Kaapstad, Cochin (India), Singapore, de olympische havenstad Qingdao (China), Rio de Janeiro, Boston, Galway (Ierland), Gotenburg, Stockholm en, in de zomer van 2009, eindpunt St. Petersburg.

Delta Lloyd ziet vooral kansen om te investeren in „zichtbaarheid”. De verzekeraar wil uitgroeien tot marktleider op zijn gebied in Nederland. „Sponsoring van de Volvo Ocean Race past hier goed in”, aldus de verzekeraar.