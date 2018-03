Bill Gross profiteert van eigen adviezen

Bill Gross, topman van het grote obligatiefonds Pimco, heeft een fortuin verdiend aan de reddingsoperatie van de hypotheekfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac. Het fonds dat hij beheert, boekte maandag een winst van 1,7 miljard dollar, toen de koersen van hypotheekobligaties overeind krabbelden.

De posities die Gross had ingenomen, bleken juist, en daarvoor verdient hij alle lof. Maar zijn eerdere oproepen aan het ministerie van Financiën om actie te ondernemen – nog onlangs in zijn vorige week verschenen maandelijkse beleggingswijzer – hadden minder van doen met het maken van de juiste inschattingen dan met het beschermen van zijn eigen belangen. Als manager van het grootste obligatiefonds ter wereld ziet Gross veel. Hij heeft kennis van zaken en is slim, en zijn inzichten mogen niet worden genegeerd.

Maar ze mogen ook niet de orakelstatus krijgen die zijn in eenvoudige taal gestelde en soms enigszins rammelende maandelijkse adviezen in sommige kringen lijken te bezitten.

Dat mag niet omdat hij een fondsbeheerder is en geen goeroe. Eind augustus had hij 69 procent van zijn met 132 miljard dollar gevulde fonds in hypotheekobligaties belegd, vooral in obligaties die werden gewaarborgd door Fannie en Freddie. Door de steunoperatie van het ministerie ging hun waarde maandag scherp omhoog, althans in de context van obligatiebeleggingen met betrekkelijk weinig risico.

Gross begon ongeveer een jaar geleden het percentage van dit type obligaties in zijn fonds te verhogen. De afgelopen maanden moet zijn beleggingsstrategie – althans gedeeltelijk – gebaseerd zijn geweest op de overtuiging dat de Amerikaanse regering de twee semi-overheidsinstellingen te hulp zou schieten.

Die inschatting bleek juist. Maar zijn oproepen aan de regering om in actie te komen, weerspiegelden zijn analyse van wat er zou gebeuren – en wat zijn fonds, als gevolg daarvan, ten deel zou kunnen vallen. Hij sprak niet, zoals sommigen dat blijkbaar graag willen zien, ‘belangeloos’ over wat de juiste stappen van de Amerikaanse regering zouden zijn.

De veel geciteerde Gross zou zelf beslist niet beweren dat hij volledig objectief is. Maar sommige mensen kennen te veel gewicht toe aan zijn woorden. In combinatie met het marktoverwicht van zijn grote fonds leidt dat tot een groter dan gebruikelijke kans dat zijn woorden een zichzelf versterkend karakter krijgen. Beleggers kunnen ervoor kiezen om geld in zijn fonds te steken. Maar zij – en overheidsfunctionarissen – mogen zijn inzichten niet als zoete koek slikken.

Richard Beales