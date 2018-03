Bij Harry Bannink zat het venijn in de staart

cd licht

Holland Symfonia: In de ban van Bannink ****

Het Haarlemse symfonieorkest Holland Symfonia, onder leiding van Otto Tausk, maakte eerder dit jaar een programma rond de grote kleinkunstcomponist Harry Bannink. Daarbij koos het orkest voor een verrassende dwarsdoorsnee van zijn werk, dus niet alleen uit zijn magnum opus Ja zuster, nee zuster, en niet alleen liedjes met Annie M.G. Schmidt.

Naast dertien liedjes die hij met haar componeerde, staan er vijf op die hij schreef met Willem Wilmink, en vier met andere lieddichters. Verschillende daarvan zijn onbekend, zoals Aan een klein meisje, De oude school, Roeitocht, en Stormvloedkering; kleine, melancholische liedjes met een scherp randje.

Echte ontdekkingen zitten er niet tussen. De arrangementen van Bob Zimmerman leggen de liederen in een riant bed van violen, en de solozangers Henny Vrienten, Loes Luca, Nynke Laverman en Frans van Deursen weten de teksten, aardse poëzie met het geestige venijn in de staart, pregnant te brengen. Overigens blijft Zimmerman vrij trouw aan de originele arrangementen. Dat is ook het enige dat je tegen deze verder uitstekende cd kunt hebben: de opnames voegen weinig toe aan de originele. Die zijn doorgaans ook beter.