Bienvenue chez les Ch’tis In 15 bioscopen Na het overrompelende succes van Bienvenue chez les Ch’tis van de populaire komiek Dany Boon in Frankrijk, zullen de komende jaren ongetwijfeld vele varianten en remakes volgen. De formule is makkelijk te kopiëren: hoofdpersoon moet verhuizen naar een onaantrekkelijke uithoek van het land, in dit geval in Noord-Frankrijk, maar ontdekt daar dat het leven en de mensen helemaal niet zo achterlijk en akelig zijn als hij had vermoed. Met meer dan 18 miljoen bezoekers de beste bezochte Franse film ooit. Bienvenue chez les Ch’tis Regie: Dany Boon. scene uit de film Bienvenue chez les Ch'tis (2008) FOTO: Paradiso