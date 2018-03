Bellen met je persoonlijke energieprogramma

Om een indruk te krijgen van Hot, Flat and Crowded hieronder twee fragmenten uit hoofdstuk 10.

‘Nadat je bij een kop koffie de krant hebt gelezen, bel je met de iPhone, BlackBerry of pc het controlepaneel van je SBB. Het kleurrijke, makkelijk te lezen scherm zegt je hoeveel energie elk apparaat in huis gebruikt en hoeveel je met jouw persoonlijke energieprogramma betaalt voor elk kilowattuur dat je op dat tijdstip van de dag gebruikt.

Inderdaad, je hebt een eigen energieprogramma. Het nutsbedrijf biedt net als het telefoniebedrijf de keus uit diverse abonnementen zodat je je eigen energiegebruik kunt plannen: onder andere op laagste kosten, schoonste energie, optimale energieprestatie en de uren van de dag waarop je thuis of op je werk bent.

De populairste optie is het abonnement ‘’s Nachts en in het weekend energie tegen een spotprijs’. Met dit abonnement kan het nutsbedrijf de algehele vraag naar elektriciteit in evenwicht brengen en verlagen door de belasting van het net te verschuiven van de piekuren (wanneer de elektronen het duurst zijn) naar de daluren (wanneer de elektronen het goedkoopst zijn). Via de SBB kan het nutsbedrijf jouw thermostaat iets bijstellen en de ketel, koelkast en airconditioning gedurende de dag een paar keer kort uitzetten, zo kort dat je het niet eens merkt. Het nutsbedrijf kan ook regelen dat je vaatwasser en droger ’s nachts draaien en zelfs dat je buitenverlichting soms een paar minuten uitgaat.’

‘Je familieleden in Los Angeles zijn een avontuurlijker pad ingeslagen. In overleg met het nutsbedrijf hebben ze zelf een mooi pakket samengesteld, voor ‘Groene vrienden en familie’. Ze hebben drie parkeerplekken achter de basisschool in hun straat gehuurd. Vervolgens hebben ze bij Southern California Edison een omkeerbare-brandstofcelmachine gehuurd en die aan hun huizen gekoppeld. Het is een zwarte doos, ongeveer zo groot als een autobusje, die je op heel veel manieren geld en energie kan besparen en bovendien goed is voor het milieu. De machine haalt ’s nachts tegen het laagste tarief stroom van het netwerk en zet door middel van elektrolyse water om in waterstof, dat wordt opgeslagen in een tank. Het waterstof wordt vervolgens omgezet in de elektriciteit waarmee je buren en jij tijdens piekuren, als de stroom twee keer zo duur is, jullie huizen van stroom kunnen voorzien of autoaccu’s kunnen opladen. De machine kan waterstof of zonne-energie omzetten in elektriciteit, met schoon water als enig ‘afvalproduct’. Je kunt de machine zelfs landbouwafval voeren, dat in een ingebouwd oventje eerst in waterstof en daarna in elektriciteit wordt omgezet. Op de basisschool, die zijn stroom met de buren deelt, doen ze een wedstrijd: welke klas kan de machine de meeste biomassa voeren en de meeste elektronen produceren.’